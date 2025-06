Dlaczego krem na noc warto zrobić samodzielnie?

Domowa produkcja kosmetyków pozwala na pełną kontrolę nad składem - bez sztucznych dodatków, silikonów, parabenów czy substancji zapachowych. Krem na noc nie musi zawierać filtrów UV ani pigmentów, dlatego jego skład może być prostszy, ale bogatszy w odżywcze składniki.

Kremy nocne działają wtedy, gdy skóra się regeneruje - między godziną 22 a 2 w nocy. To idealny czas, by dostarczyć jej lipidów, witamin i antyoksydantów. Olej z dzikiej róży i masło shea są doskonałą bazą do takiej pielęgnacji.

Składniki aktywne: co daje olej z dzikiej róży i masło shea?

Olej z dzikiej róży

Tłoczony na zimno z nasion dzikiej róży (najczęściej Rosa canina), ma lekką konsystencję i silne właściwości regenerujące. Zawiera:

witaminę C - rozjaśnia cerę i wspomaga produkcję kolagenu,

witaminę A (retinol roślinny) - wspomaga odnowę naskórka,

kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 - odbudowują barierę lipidową,

antyoksydanty - działają przeciwstarzeniowo.

Olej z dzikiej róży nadaje się do pielęgnacji skóry wrażliwej, naczynkowej i starzejącej się.

Masło shea

Pozyskiwane z orzechów drzewa masłosza, jest cenione za właściwości odżywcze, ochronne i łagodzące. Zawiera:

witaminę E i F - wspomagają elastyczność skóry,

naturalne fitosterole - działają przeciwzapalnie,

substancje tłuszczowe - regenerują i chronią przed utratą wilgoci.

Masło shea tworzy barierę ochronną, jednocześnie nie zatykając porów. Jest dobrze tolerowane nawet przez bardzo suchą i atopową skórę.

Dla kogo jest krem z dzikiej róży i shea?

Krem na bazie dzikiej róży i masła shea będzie odpowiedni przede wszystkim dla osób z suchą, odwodnioną lub szorstką skórą, a także dla cery dojrzałej, na której widoczne są oznaki starzenia. Świetnie sprawdzi się również w pielęgnacji skóry wrażliwej, naczynkowej i podatnej na zaczerwienienia. Dzięki łagodnej formule może być stosowany także w okolicach oczu i ust, gdzie skóra jest szczególnie cienka i delikatna. Produkt nadaje się do codziennego użytku, ale może pełnić też funkcję intensywnej kuracji - na przykład zimą lub po intensywnym opalaniu, gdy skóra potrzebuje regeneracji i wzmocnienia.

Krem najlepiej nakładać wieczorem, na dokładnie oczyszczoną i osuszoną skórę 123RF/PICSEL

Jak zrobić krem na noc z olejem z dzikiej róży i masłem shea?

Składniki (na ok. 30 ml kremu):

1 łyżka masła shea nierafinowanego (ok. 10 g),

1 łyżka oleju z dzikiej róży (ok. 10 ml),

1 łyżeczka oleju jojoba lub ze słodkich migdałów (opcjonalnie - poprawia konsystencję),

kilka kropli witaminy E (naturalny konserwant),

(opcjonalnie) 1-2 krople olejku eterycznego z lawendy lub róży damasceńskiej.

Sprzęt:

2 miseczki (do kąpieli wodnej),

łyżeczka,

pojemnik z ciemnego szkła lub plastiku (najlepiej 30 ml),

mikser ręczny lub trzepaczka.

Instrukcja krok po kroku:

Rozpuść masło shea - umieść je w szklanej misce i rozpuść w kąpieli wodnej, nie dopuszczając do zagotowania. Dodaj oleje - po zdjęciu z ognia dodaj olej z dzikiej róży i (opcjonalnie) olej jojoba lub inny. Dodaj witaminę E i olejek eteryczny - delikatnie wymieszaj. Zblenduj lub ubij - po lekkim ostygnięciu krem można lekko ubić, by uzyskać bardziej puszystą konsystencję (nieobowiązkowe). Przelej do pojemnika - zamknij szczelnie i przechowuj w chłodnym miejscu (lodówka nie jest konieczna, ale wydłuży trwałość).

Najlepiej nakładać go wieczorem, na dokładnie oczyszczoną i osuszoną skórę. Przed aplikacją można użyć toniku lub lekkiego serum, aby wzmocnić efekt nawilżenia. Niewielką ilość kremu wystarczy rozprowadzić na twarzy, szyi i dekolcie, a następnie delikatnie wklepać opuszkami palców, unikając intensywnego wcierania. Taki krem sprawdzi się też jako produkt do pielęgnacji suchych miejsc - można go stosować punktowo na dłonie, łokcie, usta czy okolice oczu.

Jak długo można przechowywać krem?

Domowe kremy, pozbawione syntetycznych konserwantów, najlepiej zużyć w ciągu 4 do 6 tygodni. Choć dodatek witaminy E może nieco przedłużyć trwałość olejów, nie chroni przed rozwojem bakterii czy pleśni. Aby krem zachował świeżość, należy przechowywać go z dala od światła i źródeł ciepła, a do aplikacji używać wyłącznie czystej szpatułki lub umytych rąk. W przypadku zmiany zapachu, koloru lub konsystencji, lepiej zrezygnować z dalszego stosowania.

Kto powinien uważać?

Choć krem z olejami i masłem shea jest łagodny i dobrze tolerowany, nie każda cera zareaguje na niego tak samo. Może nie sprawdzić się u osób z tłustą lub trądzikową skórą, ponieważ istnieje ryzyko zapychania porów. Rzadko, ale możliwe są reakcje alergiczne u osób uczulonych na składniki pochodzenia orzechowego, takie jak masło shea. Ostrożność powinny też zachować osoby wrażliwe na olejki eteryczne - w ich przypadku najlepiej zrezygnować z dodatków zapachowych lub wcześniej wykonać próbę uczuleniową. Przy cerze mieszanej warto stosować krem wyłącznie na noc i unikać aplikacji w strefie T, jeśli ma ona tendencję do przetłuszczania.

Odmładzająca, napinająca skórę maseczka do twarzy Interia DIY