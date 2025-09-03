Popularna aplikacja z nową funkcją dla kierowców. Pomoże uniknąć mandatu?

Nowa funkcja dla kierowców w mObywatelu. Kiedy warto z niej skorzystać?

W aplikacji mObywatel można już korzystać z nowej funkcji - mStłuczka. Jest ona bardzo przydatna, jeśli zostaliśmy sprawcą jakiegoś zdarzenia drogowego lub nasz status np. w kolizji drogowej jest jako poszkodowany.

Dzięki nowej funkcji mStłuczka kierowcy biorący udział w zdarzeniu drogowym mogą sprawnie i szybko spisać oświadczenie, bez konieczności wzywania policji, o ile nie zachodzą ku temu powody. Oznacza to, że jeśli wszystkie strony zdarzenia wyrażą zgodę na spisanie oświadczenia, nie trzeba dokonywać tego w formie papierowej.

Kierowcy mogą sporządzić oświadczenie, jeśli obie strony mają aplikację mObywatel i są zgodne, kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym. Pojazdy, którymi kierowali podczas zdarzenia, muszą być zarejestrowane w Polsce.

Wystarczy, że niezbędne dane naniesiemy do aplikacji mObywatel, wybierając funkcję mStłuczka. Oprócz wspomnianego spisania oświadczenia w formie elektronicznej jest również możliwość zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi z poziomu aplikacji, wraz z dodaniem zdjęć dokumentujących kolizję.

Sporządzenia w aplikacji wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym, zarówno przez sprawcę jak i poszkodowanego, wydaje się bardzo dobrym rozwiązaniem, chociażby z tego względu, że niektórzy kierowcy nie wiedzą, co takie oświadczenie powinno zawierać. Ponadto zmniejsza to ryzyko związane z późniejszą próbą oszustwa np. ze strony sprawcy, bowiem zdarzają się sytuacje, kiedy jedna ze stron np. neguje autentyczność złożonego na oświadczeniu podpisu.

W aplikacji mObywatel można już korzystać z nowej funkcji mStłuczka Łukasz Piątek INTERIA.PL

"Kierowcy mają też możliwość pobrania oświadczenia na swoje urządzenia w formacie PDF. Plik jest podpisany certyfikatem kwalifikowanym ministra właściwego ds. informatyzacji, który stanowi rodzaj cyfrowej pieczęci potwierdzającej autentyczność i integralność sporządzonego w aplikacji dokumentu. Oznacza to, że sprawca nie będzie miał możliwości jego podważenia, np. kwestionując autentyczność swojego podpisu. Zdarzało się to przy papierowych oświadczeniach" - wskazuje Ministerstwo Cyfryzacji.

Elektroniczne spisanie oświadczenia o zdarzeniu drogowym, które nie wymaga wezwania policji, może uchronić uczestników kolizji przed otrzymaniem mandatu. Kara nałożona przez funkcjonariuszy za spowodowanie kolizji na drodze publicznej może wynieść nawet 1500 zł, a przypadku poważniejszych naruszeń mandat może być jeszcze wyższy.

Należy jednak pamiętać, że z mStłuczki można skorzystać, kiedy w wyniku zdarzenia uszkodzone zostały tylko pojazdy i nikt nie został ranny.

Resort cyfryzacji wskazuje, że uzupełniane automatycznie informacje w aplikacji pochodzą bezpośrednio z rejestrów państwowych, takich jak CEPiK i PESEL. Dzięki temu dane są aktualne i poprawne, a spisanie oświadczenia w mObywatelu trwa zaledwie kilka minut.

Z kolei dla ubezpieczycieli mStłuczka to przede wszystkim możliwość większej automatyzacji procesów rejestracji i likwidacji szkód komunikacyjnych. Dzięki automatycznemu uzupełnianiu danych ubezpieczeniowych zminimalizowane jest również ryzyko błędów lub nieścisłości, które mogą powstawać przy sporządzaniu papierowego oświadczenia.

Funkcja mStłuczka umożliwia elektroniczne spisanie oświadczenia w przypadku zdarzenia drogowego Łukasz Piątek INTERIA.PL

Dlaczego w aplikacji mObywatel nie widzę funkcji mStłuczka?

Nowa funkcja mStłuczka dostępna jest w aplikacji mObywatel od 1 września br. W celu uruchomienia funkcji mStłuczka należy zalogować się do aplikacji mObywatel, wybierać zakładkę "Usługi", następnie przejść do zakładki "Kierowca i pojazdy", gdzie będzie widoczna funkcja mStłuczka.

Jeśli funkcja nie jest widoczna w aplikacji, prawdopodobnie należy zaktualizować mObywatela do najnowszej wersji. Wówczas użytkownicy urządzeń z systemem Android powinni wybrać aplikację "Sklep Play", wpisać w polu wyszukiwarki "mObywatel" i wówczas pojawi się przycisk "Aktualizuj". Po zaktualizowaniu aplikacji funkcja mStłuczka będzie widoczna w mObywatelu.

Użytkownicy urządzeń z systemem iOS, aplikację zaktualizują poprzez "App Store".

