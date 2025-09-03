Popularna aplikacja z nową funkcją dla kierowców. Pomoże uniknąć mandatu?
Aplikacja mObywatel zyskała nową funkcję, szczególnie przydatną kierowcom. Dzięki zaadoptowanemu rozwiązaniu można oszczędzić sporo nerwów, czasu, ale i pieniędzy, tym samym unikając mandatu. W jakiej sytuacji warto z niej skorzystać?
Nowa funkcja dla kierowców w mObywatelu. Kiedy warto z niej skorzystać?
W aplikacji mObywatel można już korzystać z nowej funkcji - mStłuczka. Jest ona bardzo przydatna, jeśli zostaliśmy sprawcą jakiegoś zdarzenia drogowego lub nasz status np. w kolizji drogowej jest jako poszkodowany.
Dzięki nowej funkcji mStłuczka kierowcy biorący udział w zdarzeniu drogowym mogą sprawnie i szybko spisać oświadczenie, bez konieczności wzywania policji, o ile nie zachodzą ku temu powody. Oznacza to, że jeśli wszystkie strony zdarzenia wyrażą zgodę na spisanie oświadczenia, nie trzeba dokonywać tego w formie papierowej.
Kierowcy mogą sporządzić oświadczenie, jeśli obie strony mają aplikację mObywatel i są zgodne, kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym. Pojazdy, którymi kierowali podczas zdarzenia, muszą być zarejestrowane w Polsce.
Wystarczy, że niezbędne dane naniesiemy do aplikacji mObywatel, wybierając funkcję mStłuczka. Oprócz wspomnianego spisania oświadczenia w formie elektronicznej jest również możliwość zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi z poziomu aplikacji, wraz z dodaniem zdjęć dokumentujących kolizję.
Sporządzenia w aplikacji wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym, zarówno przez sprawcę jak i poszkodowanego, wydaje się bardzo dobrym rozwiązaniem, chociażby z tego względu, że niektórzy kierowcy nie wiedzą, co takie oświadczenie powinno zawierać. Ponadto zmniejsza to ryzyko związane z późniejszą próbą oszustwa np. ze strony sprawcy, bowiem zdarzają się sytuacje, kiedy jedna ze stron np. neguje autentyczność złożonego na oświadczeniu podpisu.
"Kierowcy mają też możliwość pobrania oświadczenia na swoje urządzenia w formacie PDF. Plik jest podpisany certyfikatem kwalifikowanym ministra właściwego ds. informatyzacji, który stanowi rodzaj cyfrowej pieczęci potwierdzającej autentyczność i integralność sporządzonego w aplikacji dokumentu. Oznacza to, że sprawca nie będzie miał możliwości jego podważenia, np. kwestionując autentyczność swojego podpisu. Zdarzało się to przy papierowych oświadczeniach" - wskazuje Ministerstwo Cyfryzacji.
Elektroniczne spisanie oświadczenia o zdarzeniu drogowym, które nie wymaga wezwania policji, może uchronić uczestników kolizji przed otrzymaniem mandatu. Kara nałożona przez funkcjonariuszy za spowodowanie kolizji na drodze publicznej może wynieść nawet 1500 zł, a przypadku poważniejszych naruszeń mandat może być jeszcze wyższy.
Należy jednak pamiętać, że z mStłuczki można skorzystać, kiedy w wyniku zdarzenia uszkodzone zostały tylko pojazdy i nikt nie został ranny.
Resort cyfryzacji wskazuje, że uzupełniane automatycznie informacje w aplikacji pochodzą bezpośrednio z rejestrów państwowych, takich jak CEPiK i PESEL. Dzięki temu dane są aktualne i poprawne, a spisanie oświadczenia w mObywatelu trwa zaledwie kilka minut.
Z kolei dla ubezpieczycieli mStłuczka to przede wszystkim możliwość większej automatyzacji procesów rejestracji i likwidacji szkód komunikacyjnych. Dzięki automatycznemu uzupełnianiu danych ubezpieczeniowych zminimalizowane jest również ryzyko błędów lub nieścisłości, które mogą powstawać przy sporządzaniu papierowego oświadczenia.
Dlaczego w aplikacji mObywatel nie widzę funkcji mStłuczka?
Nowa funkcja mStłuczka dostępna jest w aplikacji mObywatel od 1 września br. W celu uruchomienia funkcji mStłuczka należy zalogować się do aplikacji mObywatel, wybierać zakładkę "Usługi", następnie przejść do zakładki "Kierowca i pojazdy", gdzie będzie widoczna funkcja mStłuczka.
Jeśli funkcja nie jest widoczna w aplikacji, prawdopodobnie należy zaktualizować mObywatela do najnowszej wersji. Wówczas użytkownicy urządzeń z systemem Android powinni wybrać aplikację "Sklep Play", wpisać w polu wyszukiwarki "mObywatel" i wówczas pojawi się przycisk "Aktualizuj". Po zaktualizowaniu aplikacji funkcja mStłuczka będzie widoczna w mObywatelu.
Użytkownicy urządzeń z systemem iOS, aplikację zaktualizują poprzez "App Store".