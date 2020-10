​Trenuj przy muzyce, a efekty będą lepsze

Utrzymanie dobrej formy zależy od konsekwencji. A okazuje się, że jednym z lepszych motywatorów do ćwiczenia jest muzyka. To ona bowiem sprawia, że przyjemność czerpana z uprawiania sportu jest większa. Jeśli zaś to, czym się zajmujemy sprawia nam przyjemność, jest większa szansa, że będziemy wykonywać to częściej.

Zdjęcie Badacze ujawniają, że słuchanie muzyki podczas treningu nie zwiększa skupienia się na wykonywanym zadaniu, ale sprawia, że ćwiczenia są znacznie przyjemniejsze /123RF/PICSEL

Mimo licznych badań, które jasno wskazują na zbawienny wpływ aktywności fizycznej, wciąż przeprowadzono stosunkowo niewiele badań dotyczących czynników, które wpływają na przyjemność z ćwiczeń, bowiem nie zawsze motywacja czy ulubiony trening wystarczą. Ta przyjemność, choć mało dostrzegana, jest kluczem do poprawy formy.

Reklama

Naukowcy wskazali, że jednym z elementów, który poprawia poziom przyjemności w trakcie ćwiczeń jest muzyka. Zatem jeśli poszukujemy treningowego motywatora, włączmy muzykę. Dlaczego? Wystarczą wyniki badań, aby to zrozumieć.

Muzyka wyzwala emocje, zmienia i reguluje nastrój, wzmaga pobudzenie i zachęca do rytmicznego ruchu. Odwraca również naszą uwagę od bólu i zmęczenia, których możemy doświadczać podczas ćwiczeń. Profesor Costas Karageorghis z Brunel University London, czołowy ekspert w dziedzinie wzajemnego oddziaływania muzyki i ćwiczeń, opisał używanie muzyki podczas ćwiczeń jako: "rodzaj legalnego narkotyku zwiększającego wydajność".

Jak się bowiem okazuje, nieświadomie, instynktownie poruszamy się w rytm dowolnej muzyki, której słuchamy. Jak wykazało wiele badań, określony rytm może sprawić, że ludzie będą chodzić, biegać, pływać, pedałować lub wiosłować szybciej. Muzyka może sprawić, że będziemy ćwiczyć szybciej i ciężej, ale także sprawić, że ćwiczenia wydają się łatwiejsze.

Badacze ujawniają, że słuchanie muzyki podczas treningu nie zwiększa skupienia się na wykonywanym zadaniu, ale sprawia, że ćwiczenia są znacznie przyjemniejsze. Współautor badania, Marcelo Bigliassi z Brunel University London, wraz z zespołem badawczym, posługując się technologią EEG służącą do monitorowania reakcji mózgu zbadali, jaki wpływ wywołuje muzyka na osoby zaangażowane w aktywność fizyczną.

"Mechanizmy mózgowe leżące u podstaw psychologicznych skutków bodźców słuchowych podczas aktywności fizycznej są dotychczas niedostatecznie zbadane" - wskazali naukowcy, a ich badania wykazały, że muzyka potęgowała radość z chodzenia.

Naukowcy odkryli, że słuchanie muzyki prowadzi do 28 proc. wzrostu przyjemności podczas chodzenia, w porównaniu z brakiem bodźców słuchowych. Radość była również o 13 proc. wyższa w przypadku osób, które słuchały muzyki, w porównaniu z osobami, które słuchały podcastu.

"Pokazaliśmy, że muzyka ma potencjał zwiększania fal beta i wywoływania bardziej pozytywnego stanu emocjonalnego. Można to wykorzystać podczas innych form ćwiczeń i uczynić daną czynność bardziej przyjemną" - wskazał Bigliassi.