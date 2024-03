Cięte róże: pamiętaj o tym

Kupujesz cięte róże? Już w kwiaciarni warto wiedzieć, które wybrać, aby utrzymały się w wazonie jak najdłużej. Najlepiej poprosić w kwiaciarni takie, które nie są do końca rozwinięte. Im bardziej zwarte płatki, tym większe prawdopodobieństwo, że będą cieszyć oko przez kilkanaście dni.

Pamiętajmy, że czas działa także na niekorzyść ciętych róż. Od razu po ich wręczeniu albo przyniesieniu do domu warto ustawić je w wazonie wypełnionym wodą. Warto jednak się nie ograniczać i także wykonać jeszcze jeden zabieg, by wyglądały oszałamiająco.

Zanim umieścisz cięte róże w wazonie

Cięte róże mogą być ozdobą w domu, jeśli wykonamy dwa sprytne zabiegi, które przedłużą ich trwałość. Pierwszy z nich: cięcie ich końcówek. Warto podciąć je pod skosem (ok. 45 stopni), po to, aby zwiększyć powierzchnię pobierania wody przez łodygi. Kluczowy jest także przyrząd do skracania: powinien być na tyle ostry, aby nie zmiażdżył delikatnych łodyg.

Wiele osób poleca również także hartowanie łodyg ciętych róż, zanim wsadzimy je do wazonu. Na czym ono polega? Aby wstawić na dosłownie 10 sekund końcówki do gorącej wody. Zabieg ten usunie powietrze z łodyg, co ułatwi też pobieranie wody.

Cięte róże w wodzie? Nie ograniczaj się

Zdjęcie Róże potrzebują nie tylko wody, ale także odżywki / wjarek / 123RF/PICSEL

Usunęliśmy końcówki ciętych łodyg? No to czas wstawić je do wody. W takim przypadku najlepiej, aby ona była po prostu zimna, ponieważ to wpływa na kondycję róż. Oczywiście, cięte kwiaty, tak samo jak doniczkowe, również potrzebują odżywek. Wystarczy, że do wody wstawimy albo miedzianą monetę, albo dodamy łyżkę białego cukru.

To nie koniec: wodę trzeba wymieniać codziennie! Dlaczego? Ponieważ to ograniczy rozwój mikroorganizmów, które mogą zniszczyć nasze cięte róże.

