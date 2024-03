Spis treści: 01 Mało wymagające rośliny do ogrodu. Zasadź i ciesz się ich wyglądem

Mało wymagające rośliny do ogrodu. Zasadź i ciesz się ich wyglądem

Posiadanie przydomowego ogródka każdorazowo wiąże się z koniecznością poświęcenia wolnej chwili na jego pielęgnację. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by uzupełnić go roślinami, które do wzrostu, a kolejno cieszenia oka swoim wyglądem, nie potrzebują zbyt wielkiej opieki.

Podstawą jest wybór odpowiedniego stanowiska. Niektóre rośliny, zasadzone w uwielbianych przez siebie warunkach, będą rosły długo i zdrowo, nie prosząc przy tym o jakiekolwiek przysługi ze strony ogrodnika. W momencie zakupu nowej rośliny do ogrodu warto więc sprawdzić, w jakim miejscu będzie czuła się najlepiej. Wymagany przez nią odczyn pH gleby oraz ilość słońca są gwarantem sukcesu.

Jakie mało wymagające rośliny zasadzić w ogrodzie? Oto 3 propozycje, które uwielbiają działkowcy.

Rozchodnik. Roślina idealna dla zapominalskich. Zniesie brak wody i kiepską glebę

Rozchodnik jest jedną z tych roślin, która do wzrostu nie potrzebuje wielu składników odżywczych, a susza mu wręcz służy. Nie wymaga regularnego podlewania, nawet mimo kiepskich warunków do życia rozwija kolorowe kwiaty. Mimo iż poradzi sobie z brakiem wody, zdecydowanie gorzej zniesie jej nadmiar. Obfite podlewanie jest więc niewskazane.

Niechęć do dużych ilości wody sprawia także, że rozchodniki nie są zbyt mocno narażone na wystąpienie chorób grzybowych czy ataku szkodników. Przed i po sezonie wegetacyjnym warto jednak lekko je nawieść.

Gdzie najlepiej sadzić rozchodniki? Roślina dobrze czuje się na skalniakach, uwielbiając suche, dobrze oświetlone miejsca. Sadzona na przełomie kwietnia i maja zachwyci kwiatami w połowie czerwca i lipca.

Lilak pospolity. Dobrze znosi zimę, a nawet bez światła zachwyca kwiatami

Lilak pospolity, czyli popularny bez, w przeciwieństwie do innych dekoracyjnych odmian krzewów, zaskakuje niskimi wymaganiami pielęgnacyjnymi. Do bujnego wzrostu nie potrzebuje dużej ilości światła, a nawet konkretnej gleby. Co więcej, jest mrozoodporny.

Jakie warunki lubi bez? Dobrze czuje się w żyznym podłożu o umiarkowanej wilgotności, o odczynie gleby obojętnym lub lekko zasadowym. Nie lubi natomiast podmokłego lub piaszczystego podłoża. Nie jest jednak zbyt kapryśny. Uwielbia nasłonecznione miejsca.

Zdjęcie Bez lilak zaskakuje niskimi wymaganiami pielęgnacyjnymi / 123RF/PICSEL

Lilak kwitnie w maju, ozdabiając wówczas ogród okazałymi kwiatostanami, których wielkość niejednokrotnie osiąga nawet 25 centymetrów. Kwiaty, najczęściej białe, różowe lub fioletowe, zachwycają intensywnym zapachem oraz długo zachowywaną trwałością.

Jedynym zabiegiem, który wzmocnia kwitnienie rośliny w kolejnych latach, jest systematyczne usuwanie przekwitłych kwiatostanów.

Azalia. W cieniu, a zachwyci

Azalia ogrodowa jest jedną z tych roślin, którą ogrodnicy wręcz uwielbiają. Wiosną obsypuje się bowiem pięknymi kwiatami, zaś po przekwitnięciu zachwyca oko charakterystycznymi liśćmi. Jej nieocenionym atutem jest mrozoodporność.

Zdjęcie Jakie miejsce dla azalii? Roślina zasadzona na odpowiednim stanowisku odpłaci się intensywnym kwitnieniem / 123RF/PICSEL

Jakie miejsce dla azalii wybrać? Roślina zasadzona na odpowiednim stanowisku w przyszłości odpłaci się intensywnym, zachwycającym kwitnieniem. Jej miejsce w ogrodzie warto więc dokładnie przemyśleć. Azalia świetnie czuje się w półcieniu, osłonięta od wiatru - nawet za pomocą rosnących w pobliżu drzew iglastych. Zachwyci zasadzona nie tylko pod drzewami, ale również przy ścianie domu.

Wiosną i latem warto jednak zwrócić uwagę na systematyczne nawadnianie rośliny. Mimo iż ma małe wymagania uprawowe, uwielbia duże ilości wody. Za częste podlewanie odpłaci się wyjątkowym wyglądem.

