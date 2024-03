Spis treści: 01 Czy każda hortensja nadaje się do zmiany koloru?

02 Kiedy można zmienić kolor hortensji?

03 Podłoże to podstawa

04 Jak zmienić kolor hortensji na niebieski?

Czy każda hortensja nadaje się do zmiany koloru?

Jeśli zastanawiamy się nad tym, co zrobić, żeby hortensje kwitły na niebiesko, musimy wziąć pod uwagę kilka czynników. Niektóre gatunki i odmiany hortensji są bardziej skłonne do wytworzenia niebieskich kwiatów niż inne. Przede wszystkim zmiana koloru możliwa jest tylko w przypadku hortensji ogrodowej. Szanse powodzenia w przypadku bukietowej lub krzewiastej są bliskie zeru.

Dodatkowo przebarwić się mogą jedynie te okazy, które kwitną na różowo, ewentualnie z odcieniami fioletu i czerwieni. Dlaczego białe hortensje ogrodowe nie zmienią barwy? W ich płatkach nie ma antocyjanów, czyli naturalnych barwników, które weszłyby w reakcję z zastosowanymi przez nas preparatami.

Kiedy można zmienić kolor hortensji?

Niektórzy ogrodnicy pierwsze działania w tej kwestii rozpoczynają jesienią. Z powodzeniem jednak można zaplanować to na wczesną wiosnę — najlepiej marzec. Uważaj jednak na wiek krzewów. Samodzielnego przebarwiania kwiatów hortensji nie należy wykonywać w przypadku młodych roślin — jednorocznych i dwuletnich. Ich system korzeniowy jest jeszcze na etapie umacniania się, więc taka ingerencja mogłaby im zaszkodzić. Zabieg dobrze znoszą okazy trzy i czteroletnie, a także starsze.

Podłoże to podstawa

Zapewnienie odpowiedniego podłoża to klucz do sukcesu w uprawie hortensji ogrodowej. Jak mantrę można powtarzać, że jest rośliną kwasolubną. Jeszcze większe znaczenie zyskuje to w kontekście zmiany koloru na niebieski. Po zimie koniecznie skontroluj pH ziemi. Odczyn powinien znajdować się w przedziale od 4,5 do 5,5.

Jak zmienić kolor hortensji na niebieski?

Do wykonania zabiegu wykorzystasz siarczan glinu. Dostępny jest w formie płynu, proszku lub granulatu. W celu przygotowania preparatu jedną łyżeczkę produktu wymieszaj w dwóch litrach wody. Powinna być to deszczówka. Jeśli używasz wody z kranu, zadbaj o to, aby była odstana. Inaczej wysoka zawartość wapnia w kranówce zahamuje reakcje zmiany koloru.

Zdjęcie Niebieski kolor hortensji zależny jest od kwasowości podłoża — o tym musisz pamiętać w pierwszej kolejności / 123RF/PICSEL

Przed użyciem preparatu obficie podlej hortensję. Roztwór zmieniający kolor płatków aplikuj w pewnej odległości od głównego pędu. Zabieg przeprowadzaj co dwa tygodnie od marca do końca maja. Jeśli spełnione zostaną wymieniowe warunki, latem zobaczysz w swoim ogrodzie nietuzinkowe niebieskie kwiaty hortensji ogrodowej.

