Trik na łatwe obieranie jajek. Zrób to przed gotowaniem

Ugotowanie jajka nie wymaga ukończenia szkoły gastronomicznej i nawet amator powinien sobie poradzić z tym zadaniem. Poziom trudności: na poziomie zaparzenia herbaty czy podgrzania parówek. Przynajmniej teoretycznie, bo istnieją sposoby, by nawet to sobie ułatwić.

Istnieją różne szkoły, ale zazwyczaj jajka wkładamy do zimnej wody, którą doprowadzamy do wrzenia i gotujemy przez około 10 minut. Po wystygnięciu obieramy, co bywa naprawdę frustrujące. Czasami skorupka trzyma się wyjątkowo mocno i odchodzi wraz z cennym białkiem.

Niektórzy twierdzą, że to kwestia świeżości produktu. Dzięki tej metodzie problem zniknie – przekonuje autor.

Jak gotować jajka?

Redaktor popularnego chińskiego portalu Sohu podzielił się z czytelnikami swoim trikiem na idealnie ugotowane, a później z łatwością obierane jajka. Sam usłyszał o nim od pracownika restauracji, który nauczony doświadczeniem znalazł najlepsze rozwiązanie.

Tajemnicą sukcesu okazuje się zimna kąpiel. Surowe jajka należy włożyć do chłodnej wody i zamiast od razu stawiać na kuchenkę – poczekać 10 minut i dopiero wtedy włączyć grzanie. Przez taki sam czas gotujemy, a po wszystkim znowu zbijamy temperaturę.

Zimna woda, kolejne 10 minut i można przystąpić do usuwania skorupki.

Pękające skorupki jajek

Jak przekonuje autor, to ułatwi nie tylko obieranie, ale zapobiegnie również pękaniu skorupki w czasie gotowania. Z tekstu dowiadujemy się też, że jajko zachowuje więcej wartości odżywczych, ale nie przytacza wyników badań na ten temat.

Trzeba jednak przyznać, że już sama obietnica łatwego obierania wydaje się kusząca. Spróbujesz?

