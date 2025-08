Polacy uwielbiają musztardę. To zdrowy wybór?

Musztarda to popularna przyprawa obecna w wielu kuchniach świata, a Polacy nie wyobrażają sobie bez niej chociażby grilla. Od wieków cieszy się uznaniem nie tylko ze względu na swój charakterystyczny, ostry smak, ale również z powodu właściwości zdrowotnych.

Wytwarzana jest z ziaren gorczycy, octu, wody, soli i przypraw i uchodzi za jedno z najzdrowszych i najmniej przetworzonych smarowideł . Może być zarówno smacznym, jak i korzystnym dla zdrowia dodatkiem do potraw. Warto jednak przyjrzeć się bliżej jej zaletom i ewentualnym zagrożeniom, zwłaszcza w kontekście wpływu na układ pokarmowy.

Zaletami musztardy jest chociażby jej niska kaloryczność. W przeciwieństwie do wielu keczupów, gdzie znajdziemy sporo cukru, czy do tłustego majonezu lub sosów na jego bazie, musztarda jest idealna dla osób na diecie.

Ponadto musztarda może wspomagać trawienie. Związki obecne w gorczycy pobudzają wydzielanie soków trawiennych, co może przyczynić się do lepszej przemiany materii. Niektóre badania wskazują również, że musztarda może mieć łagodne działanie przeciwbólowe, przeciwreumatyczne, a nawet rozgrzewające, co znalazło zastosowanie w medycynie ludowej.