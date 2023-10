Paprotka w domu: zacznij od podstaw!

Paprotka w twoim domu daleko odbiega od tej, którą pamiętasz z wizyt u babci? Jest karłowata, mizerna, sypią się z niej liście i szybko żółknie? Czas zrobić rachunek sumienia, bo pewnie robisz coś, co uniemożliwia jej prawidłowy wzrost. Zacznij od tego, gdzie najlepiej ustawić paprotkę. Paprotka preferuje miejsca jasne, ale nie narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Może z powodzeniem stać na parapecie, ale pod warunkiem, że okno ustawione jest na północną stronę. Paproć może być również ustawiona tam, gdzie słońca jest mniej, ale trzeba pamiętać o jednym: nie toleruje obecności stałego cienia.

Paprotka w domu nie chce rosnąć? Sprawdź, czy ma odpowiednie podłoże. Musi być żyzne, najlepiej próchnicze oraz przepuszczalne.

Woda: paproć jej bardzo potrzebuje

Paprocie w naturalnym środowisku potrzebują ogromnej dawki wilgoci, co jednak nie świadczy o tym, że jej korzenie uwielbiają stałe kąpiele. Dlatego, gdy paprotka ma zagościć w naszym domu i ma ona najlepsze podłoże, to trzeba zastosować warstwę drenażową. Czym ona jest? To po prostu warstwa drobnych kamyczków, żwirku, potłuczonej ceramiki albo keramzytu, który jest na samym dnie doniczki, to właśnie dzięki niemu można pozbyć się nadmiaru wody, która może być dla rośliny szkodliwy. Oczywiście, pojemnik musi mieć na dnie otwory: bez niego warstwa drenażowa nie ma sensu.

Podlewanie paprotki? Tutaj też musisz być ostrożny. Stała dawka wody w równych odstępach czasu, to dla paprotki priorytet. Pamiętaj, by nie dopuścić do przesuszania roślin, bo wtedy zamanifestuje zrzuceniem liści, a nadprogramowe odkurzanie może nas niepotrzebnie zirytować.

Jak zapewnić paproci potrzebną dla niej wilgoć? W takim wypadku zraszanie musi nam wejść w krew, a opryskiwanie mgiełką jej liści wyjdzie jej tylko na dobre.

Uwaga! W sezonie grzewczym drastycznie spada poziom wilgotności w pomieszczeniu, więc musisz zwiększyć częstotliwość zraszania. Jeśli jest taka możliwość, przenieś doniczkę z dala od źródeł ciepła.

Mikstury dla paproci: nowe łodyżki wystrzelą

Paprotka nie będzie piękna i zdrowa, jeśli będzie rosła w jałowej ziemi, dlatego minimum raz na miesiąc trzeba ją nawozić. Oczywiście, w sklepach ogrodniczych nawozy dla paproci jest pod dostatkiem, ale warto znać patenty naszych mam i babć na to, aby roślina rosła przepięknie. Co warto wykorzystać?

Kawa : absolutna konieczność, jeśli masz w domu paprotkę. Z czarnego naparu można bez problemu przygotować domową odżywkę. Wystarczy filiżankę naparu rozpuścić w litrze wody i podlać nią paproć.

: absolutna konieczność, jeśli masz w domu paprotkę. Z czarnego naparu można bez problemu przygotować domową odżywkę. Wystarczy filiżankę naparu rozpuścić w litrze wody i podlać nią paproć. Fusy z kawy : kolejna rzecz, której nie warto wyrzucać do kosza. Fusy można wymieszać bezpośrednio z wierzchnią warstwą ziemi albo dodać solidną porcję do ziemi podczas przesadzania paproci.

: kolejna rzecz, której nie warto wyrzucać do kosza. Fusy można wymieszać bezpośrednio z wierzchnią warstwą ziemi albo dodać solidną porcję do ziemi podczas przesadzania paproci. Herbata : jeśli nie jesteśmy miłośnikami kawy, to czarna herbata będzie godną następczynią. Filiżanka naparu wymieszana z litrem wody, to dla paproci wspaniała odżywka.

: jeśli nie jesteśmy miłośnikami kawy, to czarna herbata będzie godną następczynią. Filiżanka naparu wymieszana z litrem wody, to dla paproci wspaniała odżywka. Zioła : rumianek i szałwia to zioła, które są na pewno w każdej domowej spiżarce. Warto je zaparzyć i postępować tak, jak z czarną herbatą podczas podlewania.

: rumianek i szałwia to zioła, które są na pewno w każdej domowej spiżarce. Warto je zaparzyć i postępować tak, jak z czarną herbatą podczas podlewania. Cytryna: dodaj kilka kropel soku z owocu do wody, którą będziesz podlewać paproć. Cytryna delikatnie zakwasi wodę, a to roślina bardzo lubi.

