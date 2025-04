Wiele osób zastanawia się, kiedy przesadzać truskawki w ogrodzie , ale trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Dlaczego? Ponieważ można to robić praktycznie przez cały okres wegetacyjny, choć trzeba uważać na aktualną pogodę. Najczęściej jednak znawcy tematu polecają, ale przesadzenie truskawek odbywało się wczesną jesienią: od września do października . Ten termin jest optymalny, ponieważ sadzonki zdążą się przyjąć w nowym miejscu i nie będą podatne na działanie mrozu.

Co zrobić, kiedy spóźniliśmy się z jesiennym przesadzaniem truskawek? Można zrobić to jeszcze wiosną: a kwiecień to dobry czas.