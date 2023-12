Spis treści: 01 Krok pierwszy, czyli najlepsze stanowisko dla anturium

02 Krok drugi — jak podlewać anturium?

03 Domowy nawóz dla osłabionego anturium

Krok pierwszy, czyli najlepsze stanowisko dla anturium

Kwiat flamingów, kwiat ogoniasty czy kitnia — w poradnikach na temat uprawy roślin doniczkowych możesz spotkać się również z dość fantazyjnymi określeniami, które odnoszą się do eleganckiego okazu. Niezależnie od tego, które najbardziej przypadnie ci do gustu, musisz poznać podstawowe wymagania anturium w zakresie stanowiska.

Od niego zależy dobra kondycja rośliny i jej atrakcyjny wygląd. Anturium nie lubi nadmiaru słońca, który doprowadza do brzydkiego przebarwiania się liści. Doniczkę należy ustawić w miejscu, do którego dociera rozproszone światło. Optymalna temperatura dla anturium mieści się w przedziale 20-22°C w ciągu dnia.

O tym pamiętaj: Unikaj stawiania rośliny w lokalizacji, w której będzie narażona na przeciągi. Zmarznięte anturium szybko marnieje.

Krok drugi — jak podlewać anturium?

Nie zalicza się do roślin o dużym zapotrzebowaniu na wodę. W okresie wegetacji (od marca do września) pielęgnacja anturium sprowadza się do dostarczania wody raz na kilka dni. Pragnienie tego okazu rozpoznasz na podstawie stanu ziemi w doniczce. Jeśli jej wierzchnia warstwa będzie sucha, czas na napojenie rośliny. Do podlewania anturium użyć możesz odstanej wody wodociągowej o temperaturze pokojowej.

Wymagania anturium zmieniają się w zależności od pory roku. Poza sezonem wegetacji ogranicz podlewanie — wystarczy przeprowadzać je nie częściej niż raz w tygodniu.

Zdjęcie Anturium jako kwiat doniczkowy zachwyca szykownym wyglądem / 123RF/PICSEL

Domowy nawóz dla osłabionego anturium

Trzecim krokiem, dzięki któremu uprawa anturium w domu będzie satysfakcjonująca, jest stosowanie prostego nawozu, bogatego w cenne składniki odżywcze — w tym azot, fosfor i potas. Gdzie je znaleźć?

Z pomocą przychodzą torebki z herbatą. Wykorzystać możesz zarówno świeże, jak i zużyte. Do naturalnego odżywienia anturium potrzebować będziesz dwóch torebek. Ostrożnie je rozerwij i wsyp zawartość do doniczki z rośliną. Podlej niewielką ilością wody i obserwuj, jak twój okaz wraca do formy. Domowy zabieg przeprowadzaj raz na miesiąc, a liście będą jędrne i ładnie wybarwione. Domowy nawóz pobudzi też anturium do kwitnienia.

