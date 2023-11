Regularne cięcie grudnika to nie tylko krok w kierunku estetycznego wyglądu rośliny, ale przede wszystkim czynność pobudzająca wytwarzanie nowych pąków, z których rozwiną się urokliwe kwiaty.

Osoby opiekujące się okazem grudnika w domu powinny włączyć do pielęgnacji rośliny odżywki i nawozy bogate w fosfor oraz potas. To połączenie działa nie tylko na wzmocnienie korzeni i rozwój kwiatów, ale także podbija naturalną odporność gatunku.

Specjalne preparaty włączamy do użytku dopiero wczesną wiosną i stosujemy regularnie aż do lata, kiedy zygokaktus powoli zacznie przygotowywać się do kwitnięcia.

Reklama

Gdzie powinien stać grudnik w domu?

Listopadowe dni powoli dobiegają końca, robiąc miejsce grudniowemu klimatowi nadchodzących świąt. To czas, w którym nie tylko powoli zaczynamy myśleć o gromadzeniu prezentów, szykujemy listy zakupów i zaklepujemy ostatnie bale sylwestrowe, ale także ze zniecierpliwieniem wyglądamy momentu, w którym grudnik obsypie się kwiatami. Jeśli chcemy jak najdłużej cieszyć się niebanalnym wyglądem rośliny, z rozwagą podejdźmy do wyboru odpowiedniego stanowiska. Zygokaktus preferuje miejsca półcieniste, ale nie pogardzi także dostępem do światła rozproszonego.

Choć wydaje nam się, że ustawienie rośliny w pełnym słońcu dodatkowo uwydatni jej walory, zrezygnujmy z takiego podejścia. Zbyt silne promienie mogą osłabić, a także poparzyć grudnika. Kolejną kluczową kwestią, prócz stanowiska, jest temperatura. Latem powinna oscylować wokół 10 st. C, a zimą dochodzić maksymalnie od 6 do 10 st. C. Pamiętajmy, by po rozpoczęciu kwitnięcia nie przenosić grudnika z miejsca na miejsce. Dla rośliny to sytuacja wyjątkowo stresująca, na którą zareaguje zrzucaniem pączków.

Sprawdź: Pobudź grudnika jesienią. Zaleje się kwiatami aż dwa razy w roku

Podlewanie grudnika w czasie kwitnienia

Zdjęcie W jakim miejscu ustawić grudnika, by kwitł bez przeszkód? / 123RF/PICSEL

Sposób nawadniania grudnika zależy przede wszystkim od kwitnienia lub jego braku. Inaczej podlewamy roślinę w pełnym rozkwicie, a zupełnie alternatywna metoda sprawdzi się, kiedy kwiaty już opadną. Od maja do lipca przestawiamy się na umiarkowane podlewanie. Podłoże powinno być stale wilgotne, jednak sam zygokaktus nie potrzebuje zapasów wody. Uważajmy jednak na marszczenie się liści, które jest oznaką, że roślina usycha z pragnienia. Listopad i grudzień to czas, w którym niemal całkowicie możemy odpuścić nawadnianie rośliny. Pamiętajmy jednak, by zrezygnować z dostarczania wody roślinie dopiero wtedy, gdy pąki zaczną na dobre się rozwijać.

Sprawdź: Używaj raz na trzy tygodnie, a grudnik zakwitnie na święta. Piękne kwiaty gwarantowane

Okres odpoczynku zygokaktusa

Bajeczny wygląd grudnika zależy przede wszystkim od właściwie dobranej i przestrzeganej pielęgnacji, jednak nie jest to wcale czynnik kluczowy. Jeśli chcemy niemal przez cały rok zachwycać się bujnymi kwiatami, zastosujmy prosty patent, który pobudza roślinę do obfitego rozkwitu. W czym tkwi sekret? Okazuje się, że wcale nie potrzebujemy dostępu do szeregu specjalistycznych środków. Wystarczy zapewnić grudnikowi dwa okresy wyciszenia w ciągu roku.

Odpowiednim momentem na wprowadzenie pierwszego etapu odpoczynku będzie termin przypadający od sierpnia aż do października, a drugi ma miejsce na przełomie lutego i marca. To właśnie wtedy grudnik przekwita. Jak zaopiekować się rośliną, która utraciła atrakcyjne kwiaty? Wystarczy przenieść ją do chłodnego pomieszczenia, ograniczyć zbyt częste podlewanie i całkowicie zrezygnować ze stosowania nawozów. Amatorzy roślin doniczkowych zapewniają, że dzięki temu grudnik dwa razy w roku zasypie się przyciągającymi wzrok kwiatami.

Sprawdź: Podlej grudnika tą miksturą. Będzie uginać się od kwiatów

Grudnik - rozmnażanie

Zdjęcie Jak pobudzić kwitnienie grudnika? / 123RF/PICSEL

Chcąc powiększyć domowe uprawy grudnika, możemy zdecydować się na rozmnożenie rośliny za pomocą pozyskiwanych z pędów sadzonek. Jak się za to zabrać? Floryści doradzają, by najpierw delikatnie oderwać dwa człony, a następnie ostrożnie wsadzić je do doniczki wypełnionej specjalnym podłożem. Pamiętajmy, by na samym końcu pęd pozostał w pozycji pionowej. Po zakończonym sadzeniu lekko podlewamy podłoże.

Co ważne, w jednej donicy możemy umieścić kilka odrębnych sadzonek, dobierając ich rozmiar do pojemnika, jakim dysponujemy. Specjaliści doradzają, by młodziutkie sadzonki okryć za pomocą torebki foliowej. Celem tej czynności jest przyspieszanie ukorzeniania się grudników. Zwracają także uwagę, by każdego dnia pamiętać o wykonaniu kilkuminutowej wentylacji roślinek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kaktus Bożego Narodzenia. Jeden błąd i już nie zakwitnie Interia.tv

Sprawdź również:

Gdy ziemia w doniczkach zaczyna pleśnieć, zastosuj niezawodny patent. Zawsze działa

Co zrobić, gdy zamiokulkas zaczyna usychać? Zastosuj sprawdzony nawóz z popularnego warzywa