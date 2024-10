Lebiodka pospolita, czyli oregano, najczęściej kupowane jest w formie suszonej. To świetny dodatek do dań z pomidorami, ale można dosypywać je także do mięs, sosów i zup. Dlaczego oregano jest tak popularne? To przede wszystkim zasługa przyjemnego aromatu oraz nieco gorzkawego, mocno korzennego smaku. Lebiodka pospolita może być śmiało sadzona w przydomowych ogródkach w celach spożywczych, ale potrafi także odstraszyć owady. Warto wiedzieć, że oregano nie ma specjalnych wymagań uprawowych, ale trzeba je kontrolować, ponieważ szybko się rozrasta.