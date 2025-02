Wiadomo już, że liście laurowe są nieocenione w polskich kulinariach i zapewne każdy z nas ma ich zapas w spiżarniach. W takim razie wystarczy wziąć trzy sztuki i zalać je szklanką wrzącej wody. Później naczynie przykrywamy spodkiem i czekamy, aż napar ostygnie. Dopiero wtedy, kiedy osiągnie temperaturę pokojową, można go zastosować dla naszych roślin. Jeśli zastanawiacie się, jak często stosować tę mieszankę, spieszymy z wyjaśnieniem. W sezonie, czyli wiosną i latem, śmiało możemy podlewać nim rośliny raz w miesiącu, a jesienią i zimą ograniczamy się do razu na trzy miesiące.

Skoro wiemy już, że nawóz z liści laurowych można stosować do roślin, warto wiedzieć, jakie korzyści z niego wynikają. Przede wszystkim zapewniają naszym okazom dwóch kluczowych pierwiastków: potasu oraz fosforu. Oba działają bardzo korzystnie, ponieważ wzmacniają kondycję, poprawiają procesy fotosyntezy oraz poprawiają ich odporność na choroby lub pasożyty. Do tego nawóz z liści laurowych może także pobudzić rośliny do wytwarzania albo nowych łodyg, albo nowych liści. Oczywiście, taka odżywka może być stosowana to tzw. żelaznych roślin, czyli zamiokulkasów, skrzydłokwiatów, zielistek, sansewierii oraz monster.