Co jeść i pić po sylwestrze?

Jeśli Nowy Rok witamy z bólem głowy i nudnościami, trzeba zadbać o regenerację organizmu. Dzień najlepiej zacząć od solidnego nawodnienia, ale sama woda mineralna może nie wystarczyć, więc warto ją czymś urozmaicić. Wystarczy dodać do niej soku z cytryny, ale lepiej przygotować domowy napój izotoniczny. Do tych dwóch składników należy dodać jeszcze łyżkę miodu oraz szczyptę soli, co szybko uzupełni witaminy i minerały, które zostały wypłukane przez trunki. Oczywiście, możemy również sięgać po napary ziołowe oraz soki owocowe. Nie wolno jednak zapominać o śniadaniu.

Jajka: dodadzą wigoru

Jajka w każdej postaci są zdrowe. Pomogą zregenerować organizm 123RF/PICSEL

Co nam doda energii po sylwestrowej nocy? Oczywiście, że jajka! Nie dość, że są lekkostrawne, to na dodatek zapewniają solidną porcję białka, zdrowych tłuszczów oraz witamin. Jajka nie tylko są zdrowe, ale na dodatek przygotowuje się je błyskawicznie. Najlepiej, aby podawać je ugotowane na twardo lub miękko, ewentualnie można przygotować lekko ściętą jajecznicę usmażoną na maśle. Aby śniadanie było pełnowartościowe, można do jajek przygotować kanapki na pieczywie pełnoziarnistym z twarożkiem i np. plasterkiem pomidora.

Owsianka z owocami: oto zastrzyk energii

Owsianka na śniadanie? Idealnie zaczniesz Nowy Rok 123RF/PICSEL

Jeśli nie mamy siły na przygotowanie pełnowartościowego posiłku, to owsianka może nam dodać energii. Wszystko ze względu na fakt, że zawiera sporo błonnika pokarmowego, który może również załagodzić ewentualne dolegliwości żołądkowe. Aby posiłek zregenerował nas po zakrapianej nocy, warto owsiankę wzbogacić owocami: bananem, jabłkiem i borówkami. Dlaczego? Ponieważ zawierają potrzebny potas, witaminę C oraz magnez, które wspierają układ nerwowy oraz pomagają pozbyć się toksyn. Ponadto owoce mają fruktozę, która doda niezbędnej organizmowi energii.

Rosół na śniadanie? Pomoże pozbyć się kaca

Rosół na śniadanie? Czemu nie! Zwłaszcza wtedy, kiedy czujemy się osłabienie 123RF/PICSEL

Rosół wydaje się naturalnym remedium na kaca i nie ma przeciwwskazań, by zjeść (lub wypić) go rano. Nie dość, że zapewni sporo energii, to na dodatek może rozgrzać przeciążony żołądek po suto zakrapianej imprezie. Ponadto treściwa i tłusta zupa pomoże organizmowi lepiej metabolizować napoje wyskokowe. Rosół jest również dobry na kaca, ponieważ zawiera cysteinę, która pomoże pozbyć się toksyn oraz odciążyć nadwyrężoną wątrobę.