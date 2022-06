Niektóre gatunki roślin nazywane są naturalnymi filtrami — oczyszczają powietrze, wchłaniają elektrosmog i produkują mnóstwo tlenu. Co ciekawe, część z nich potrafi także nawilżać powietrze i przez wzgląd na tę właściwość powinny znaleźć się w każdej sypialni. Oto trzy rośliny, które pomagają zasnąć i swobodnie oddychać.

Sansewieria

Sansewieria, nazywana też wężownicą to bardzo efektowna, popularna roślina, należąca do grupy sukulentów. Oznacza to, że posiada ona zdolność do magazynowania w liściach wody i składników odżywczych, więc polecana jest nawet początkującym ogrodnikom. Na świecie istnieje aż kilkadziesiąt gatunków tej rośliny, ale w większości domów spotkamy najczęściej sansewierię gwinejską oraz cylindryczną.

Reklama

Zakończenie roku szkolnego. Jakich prezentów dla nauczycieli unikać? Co będzie dobrym pomysłem?

Cisi zabójcy znad morza. Każdy może paść ich ofiarą

Koty ją uwielbiają, komary nienawidzą. Jak stosować kocimiętkę?

Domowe sposoby na pozbycie się plam z trawy Cechą charakterystyczną tej rośliny są bardzo okazałe, długie liście, przypominające miecze - to właśnie przez wzgląd na nie niektórzy mówią także o tej roślinie "szable". Sansewieria znana jest także z tego, że pięknie kwitnie, ale w warunkach domowych zdarza się to bardzo rzadko.

Sansewieria nazywana jest naturalnym filtrem - mocno oczyszcza powietrze i najlepiej spełni swoją rolę, gdy postawimy ją w sypialni. Już jakiś czas temu udowodniono, że roślina ta bardzo pozytywnie wpływa na jakość snu.



Zobacz również: Te kwiaty to nieszczęście. Nie trzymaj ich w domu!

Te rośliny najlepiej nawilżają powietrze. Postaw je w sypialni!

Skrzydłokwiat

Skrzydłokwiat to roślina, która w ostatnich latach przebojem wdarła się do naszych mieszkań i domów. Nic dziwnego, bo jest dość prosta w obsłudze i nie ma wielkich wymagań. Skrzydłokwiat to rodzaj roślin obejmujący aż 49 gatunków, które naturalnie spotkać można głównie w Ameryce Południowej i Środkowej oraz Azji.

Skrzydłokwiat to średniej wielkości roślina o zielonych liściach i pięknych, białych kwiatach. Niektóre gatunki uprawiać można jako rośliny ozdobne - w Polsce najbardziej znane są skrzydłokwiaty Wallisa oraz kwieciste.

Skrzydłokwiat ma mnóstwo zalet - to żywy filtr, który oczyszcza powietrze, pochłaniając niebezpieczne związki, także te wydzielane przez meble (szczególnie nowe) i wykładziny. Skrzydłokwiat pochłania również promieniowanie z urządzeń elektrycznych i elektronicznych, nawilża powietrze, a nawet unieszkodliwia zarodniki pleśni. To dlatego najlepiej postawić go w sypialni.

Zdjęcie Aloes świetnie nawilża powietrze / 123RF/PICSEL

Aloes zwyczajny

Wyjątkowe właściwości aloesu znane były ludziom już w starożytnym Egipcie, gdzie okrzyknięto go mianem "rośliny nieśmiertelności". Od tego czasu niewiele się zmieniło, bo aloes wciąż jest chętnie uprawiany w naszych domach i doceniany za swój pozytywny wpływ na mieszkańców.

Aloes pochodzi z terenów Afryki oraz Azji Mniejszej, ma szarozielone liście i osiąga wysokość nawet 80 centymetrów. Jest to roślina lecznicza, wykorzystywana także w kosmetyce, a w krajach o zimniejszym klimacie, także w Polsce, uprawiana jest jako roślina ozdobna, doniczkowa.

Aloes wchłania nocą dwutlenek węgla i produkuje tlen, ale znany jest również z tego, że rewelacyjnie nawilża powietrze i świetnie sprawdzi się w domu podczas upałów. Aloes najlepiej postawić więc w sypialni.

Zobacz również:

Jakie kwiaty posadzić do doniczki na taras?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rośliny na zacieniony balkon. Jakie gatunki wybrać? Interia.tv