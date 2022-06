Stoją na parapetach, stołach, komodach i wiszą na balkonach oraz w doniczkach na ścianach. Są wszędzie! Storczyki czy pelargonie pachnące można spotkać w prawie każdym domu. Istnieją jednak kwiaty, których lepiej unikać, a oto kilka z nich.

Zwiędłe kwiaty - nie trzymaj ich w domu

Odpowiednio zadbane i wytwarzające piękną woń kwiaty mogą być wspaniałym dodatkiem dla wnętrz. Kiedy rośliny są żywe, a ich liście zielenią się na słońcu, wnoszą do domu pozytywną energię. Samo patrzenie na nie jest przyjemnością. Zwiędłe kwiaty to zupełna odwrotność. One źle wpływają na aurę w domu. Uschnięte kwiaty działają przygnębiająco, sprawiają, że wnętrze od razu staje się bardziej ponure. Ponieważ łatwiej utrzymać kwiaty doniczkowe, to właśnie je zalecamy do przyozdabiania domu.

Te kwiaty to nieszczęście - bluszcz pospolity

Zdjęcie Bluszcz zawiera drażniące skórę i spojówki oczu saponiny / 123RF/PICSEL

Bluszcz pospolity właściwie nie jest kwiatem. To długowieczne, zimozielone pnącze z ozdobnymi liśćmi. Wiele osób decyduje się na jego hodowlę ze względu na łatwość jego uprawy. Świetnie radzi sobie zarówno na zewnątrz jak i w warunkach mieszkaniowych. Mimo wszystkich zalet warto pamiętać, że bluszcz to roślina trująca, ponieważ każdy jej element zawiera saponiny. Z tego względu działają drażniąco na skórę, a w przypadku spożycia mogą wywołać ostre dolegliwości układu pokarmowego. Według przesądów bluszcz przynosi pecha w miłości oraz powoduje kłótnie i problemy w związkach.

Tego kwiatu nie trzymaj w domu - filodendron

Choć filodendron jest kwiatem szlachetnym i pięknie prezentującym się, jego obecność w domu czy mieszkaniu może ściągnąć na mieszkańców nieszczęście. Filodendron rozrasta się szczególnie dobrze w otwartych przestrzeniach oraz dużych pomieszczeniach, przez co wspaniale wygląda. Jego energia jest natomiast zupełną odwrotnością. Filodendron sprawia, że w domu pojawiają się nieporozumienia. Im jest ich więcej, tym rośnie on w siłę. Jeśli zostanie z nami na dłużej, może nawet niszczyć relacje rodzinne i prowadzić do rozwodów.

Te kwiaty to nieszczęście - nagietek

Nagietek, choć posiada właściwości zdrowotne, a napar z jego kwiatów wspomaga m.in. gojenie ran, nie cieszy się dobrą sławą. Zgodnie z przekonaniami naszych babć, nagietek sprzyja nałogom. Domowników już uzależnionych umacnia w nałogu, a tych jeszcze wolnych nakłania do zejścia na złą drogę. Choć za dawnych lat mówiło się o takiej właściwości nagietka głównie pod względem spożywania alkoholu, dziś to przekonanie może znaleźć uzasadnienie w wielu kolejnych dziedzinach. Można przecież być uzależnionym od nikotyny, oglądania telewizji, grania na komputerze, robienia zakupów czy nawet seksu.

Zdjęcie Nagietek lekarski rośnie niemal w całej Polsce / 123RF/PICSEL

