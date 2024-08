Trzy rzeczy, których nie możesz mieć na balkonie. Bez zgody ani rusz

Instalacja markiz, rolet antywłamaniowych czy huśtawek wymaga zgody wspólnoty mieszkaniowej, ponieważ każda z tych zmian wpływa na elewację budynku. Jeśli planujemy zamontować huśtawkę na suficie balkonu, który należy do sąsiada piętro wyżej, to jest to problematyczne, ponieważ sufit ten jest częścią konstrukcji jego balkonu. Ważne jest znać wytrzymałość balkonu, aby uniknąć problemów, takich jak przecieki czy uszkodzenia. Każda ingerencja w jego konstrukcję wymaga uzyskania odpowiednich zezwoleń.