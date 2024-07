Najpiękniejsze pnącza na balkon? Lista roślin, które stworzą piękną zasłonę jest dość długa. Wybierając odpowiednie okazy, trzeba wziąć pod uwagę kilka istotnych kwestii. Warto zwrócić uwagę, np. na to, czy nasz balkon jest w miejscu nasłonecznionym lub zacienionym, czy powinniśmy go udekorować roślinami wieloletnimi czy jednorocznymi. Ważne, by pilnować wzrostu pnączy, by nie zajęły również balkonu należącego do naszych sąsiadów. Należy zadbać też o odpowiednie podpory, po których roślina będzie mogła swobodnie się wspinać.

Pnącza sezonowe: co zasadzić na balkonie?

Jeżeli zależy nam na szybkich efektach, warto wybrać rośliny pnące jednoroczne (sezonowe). W dość krótkim czasie osłonimy balkon i co jakiś czas będziemy mogli zmienić aranżację tej przestrzeni. Wśród polecanych pnączy jednorocznych znajdują się m.in.:

Bugenwilla,

Wilec.

Duża ilość roślin na balkonie pozwoli skutecznie odgrodzić się od sąsiada. Mogą pomóc w tym również pnącza 123RF/PICSEL

Bugenwilla: eksplozja uroku

Ułożone naprzemiennie liście w intensywnie zielonym kolorze, niepozorne jasnożółte kwiatki w towarzystwie intensywnie wybarwionych listków w kolorach różowym, czerwonym lub pomarańczowym. Oto bugenwilla - pnącze występujące w południowej części Europy. W Polsce kwitnie od wczesnej wiosny do jesieni. Roślina preferuje słoneczne stanowiska i dobrze przepuszczalne podłoże. Ważne, by zapewnić jej też odpowiednie podpory, po których będzie mogła się "wspinać". Bugenwilla nie przepada za niskimi temperaturami, dlatego zimowanie trzeba jej zapewnić w jasnym i ciepłym pomieszczeniu. Wiosną wymaga przesadzania do mieszanki ziemi, torfu i piasku, z kolei latem trzeba ją regularnie nawozić.

Roślina w naturalnym środowisku osiąga wysokość do 8 metrów, z kolei uprawiana w pojemnikach - do 3 metrów.

Wilec purpurowy: szybko rośnie, jest piękną ozdobą

Wilec to jedno z najpopularniejszych pnączy jednorocznych. Ma dekoracyjne liście w kształcie serca, które znajdują zastosowanie w kwiatowych kompozycjach. Prezentuje się pięknie w skrzynkach balkonowych, wiszących koszach - zarówno sam, jak i w towarzystwie petunii, surfinii czy pelargonii. Największą popularnością w naszym kraju cieszy się wilec purpurowy. Roślina rośnie dość szybko i tworzy zwartą osłonę - pokrywa się kwiatami w fioletowym lub różowym kolorze. Preferuje słoneczne stanowisko i żyzną glebę - kwitnący wilec należy regularnie podlewać i nawozić.

Pnącza całoroczne na balkon

Szukasz pnączy, które przetrwają na balkonie nieco dłużej niż jeden sezon? Pnącza całoroczne dość dobrze znoszą nie najprostsze warunki i są w stanie przetrwać na balkonie nawet do kilku lat. Oto niektóre z nich:

Hortensja pnąca,

Róża pnąca,

Glicynia.

Hortensja pnąca: odporna na mróz

Hortensja pnąca będzie piękną ozdobą balkonu 123RF/PICSEL

Pierwszą z propozycji jest hortensja pnąca. Roślina odporna na mróz, która ma liście w kolorze soczystej zieleni. W czerwcu staje się piękną ozdobą ze względu na kwitnące, białe baldachy kwiatów.

Roślina wymaga żyznej gleby - najlepiej, żeby była próchniczna i wilgotna, o lekko kwaśnym odczynie pH. Hortensja pnąca lubi stanowiska zacienione. Do prawidłowego wzrostu potrzebuje solidnych podpór. Roślina jest dość łatwa w uprawie, trzeba jednak pamiętać o regularnym podlewaniu i nawożeniu.

Róża pnąca: królowa balkonu

Róża będzie wspaniałą dekoracją balkonu 123RF/PICSEL

Róże pnące są pnączami tylko z pozoru. Nie posiadają elementów, dzięki którym mogłyby "złapać" się podpór, ale w trakcie wzrostu mogą w tym celu wykorzystywać swoje kolce. To dzięki nim są w stanie "wczepić" się w podpory. Róże pnące sadzi się najczęściej przy altanach, murach, pergolach. Roślinę można również zasadzić na balkonie, w odpowiednio dużej donicy. Jeżeli decydujemy się na uprawę róży pnącej na balkonie, najlepiej wybrać dość wąską donicę - na zewnątrz lub wewnątrz warto zabezpieczyć ją warstwą filcu, juty czy styropianu. W ten sposób zabezpieczymy znajdującą się w niej różę przed zimą. Sama donica powinna być przymocowana do ściany lub barierki. Róża pnąca kwitnie dość długo i obficie od czerwca do października, powtarzając kwitnienie.

Glicynia: okazałe pnącze

Glicynia szybko się rozrasta i pnie się po różnych przeszkodach. Jest też piękną ozdobą balkonu 123RF/PICSEL

Glicynia, nazywana również wisterią, znajduje się w gronie najokazalszych pnączy. Prezentuje się pięknie przez cały rok, ale prawdziwy spektakl funduje w maju. To wtedy roślina obsypuje się kwiatami. Co ciekawe, to roślina długowieczna, która potrafi żyć nawet ponad... sto lat. Glicynia kwiecista lubi słoneczne, ciepłe i osłonięte od wiatru stanowiska.

Wisteria znajdująca się na balkonie potrzebuje przede wszystkim żyznej gleby, która musi być dobrze przepuszczalna. Wymaga też mocnych podpór i odpowiednio dużej donicy - dzięki temu korzenie będą miały wystarczającą przestrzeń do rozrastania się. Pnącze w naszym klimacie może dorastać nawet do 10 metrów wysokości. Charakterystyczne kwiaty mają motylkową budowę. W większości odmian wydzielają przyjemny aromat.

