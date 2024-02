Idealna na szybki obiad

Prosta zapiekanka ziemniaczana nie musi być nudna. Odpowiednio dobrane składniki sprawią, że jej przygotowanie będzie przyjemnością, a po skosztowaniu brzuchy domowników będą najedzone, za to kubki smakowe - rozpieszczone. Jeśli wszystko zrobimy tak, jak trzeba, to zapiekanka będzie delikatna, kremowa, a ziemniak, który do tej pory był drugoplanowy, zyska na pewno w oczach. Jakie są składniki najprostszej zapiekanki ziemniaczanej? To ziemniaki, śmietana (30 proc.) oraz czosnek. Tyle w zupełności wystarczy, choć będzie potrzebna jeszcze odrobina soli, ale tę zazwyczaj każdy w domu ma.

Najprostszy przepis na zapiekankę ziemniaczaną

Składniki:

kilogram ziemniaków

200 ml śmietanki 30 proc

dwa ząbki czosnku

sól do smaku

Sposób przygotowania:

Ziemniaki trzeba obrać i pokroić na talarki: im cieńsze, tym lepiej. Kiedy mają już pożądaną formę, wystarczy umieścić je w naczyniu żaroodpornym, za to w osobnej miseczce trzeba śmietanę połączyć z czosnkiem, dodać sól do smaku i zalać przygotowanym sosem ziemniaki. Teraz czas na zakrycie naszego przygotowywanego dania i upieczenie: godzina w 180 stopniach spowoduje, że zapiekanka będzie kremowa.

Uwaga: zapiekanka musi być pieczona pod przykryciem, inaczej całość nie będzie kremowa.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia

Jeśli komuś spodobał się ten pomysł na tę łatwą zapiekankę i ma apetyt na więcej albo wręcz przeciwnie: nie odnajduje niczego przyjemnego dla siebie, to podaną recepturę można modyfikować. W jaki sposób? Przede wszystkim chodzi tutaj o kolejne składniki. Do takiego połączenia idealnie pasuje podsmażona wcześniej cebula albo por. Z drugiej strony można również wzbogacić smak sosu śmietanowego: wystarczy, aby dodać wyłącznie gałkę muszkatołową i pieprz, a całość potrawy nabierze jeszcze bardziej wykwintnego charakteru. Jeśli brak nam w prostej zapiekance ziemniaczanej odrobiny koloru, to przed umieszczeniem jej w piekarniku wystarczy posypać jej wierzch szczodrą porcją posiekanego szczypiora.

