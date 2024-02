Na początku chcę podzielić się uniwersalnym przepisem na naleśniki. Przygotowane w poniższy sposób mogą stanowić bazę do serwowania ich na słodko albo na słono. Aby naleśniki były puszyste i nie rozpadały się podczas smażenia, należy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza: podczas miksowania mąki, jajek oraz mleka, warto dodać jeszcze wodę gazowaną. Po drugie, po przygotowaniu ciasta należy zostawić go na około piętnaście minut, by “gluten zaczął pracować". Dzięki dodatkowi wody gazowanej naleśniki będą puszyste, natomiast odstawienie ciasta na jakiś czas sprawi, że nie będą rwały się podczas smażenia.