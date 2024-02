Spis treści: 01 Dlaczego olej pryska na patelni?

02 Koniec z bałaganem w kuchni. Podczas smażenia olej zostanie na patelni

03 Jak pozbyć się wilgoci z patelni?

Dlaczego olej pryska na patelni?

Porządne garnki i właściwie dobrany olej to nie wszystko, o czym trzeba pamiętać podczas smażenia. Bardzo często zdarza się, że w twojej kuchni powstaje pobojowisko, ponieważ pryskający tłuszcz ląduje daleko poza patelnią, a zbliżenie się do kuchenki urasta do rangi wyjątkowo ryzykownego manewru?

Powodem, przez który olej pryska podczas smażenia, jest woda. Wystarczy minimalna ilość na niedokładnie wytartej patelni, by wytworzyły się niepożądane "pociski" tłuszczu. Pod wpływem wysokiej temperatury woda paruje — połączenie jej z olejem używanym do smażenia blokuje ten proces, przez co koniec końców dochodzi do gwałtownej reakcji między nimi.

Koniec z bałaganem w kuchni. Podczas smażenia olej zostanie na patelni

Zanim uruchomisz kuchenkę, zawsze upewniaj się, że patelnia jest sucha. W miarę możliwości staraj się również odsączyć z nadmiaru wody produkty, które zamierzasz przyrządzić. Niestety, w tym względzie nie jesteśmy w stanie zapewnić sobie stuprocentowej skuteczności, dlatego potrzebny okaże się sprytny trik.

Co zrobić, żeby olej nie pryskał na patelni? Jej zawartość przykryj... durszlakiem. Choć początkowo może brzmieć to zaskakująco — działa! Czemu nie wykorzystać standardowej pokrywki? W jej przypadku para wodna nie znajdzie ujścia. Zamiast smażyć, będziemy dusić jedzenie. Stosunkowo duże otwory durszlaka pozwolą na swobodne wydobywanie się pary wodnej, jednocześnie chroniąc kuchenkę i blaty przed brudem.

Jak pozbyć się wilgoci z patelni?

Swój repertuar praktycznych patentów możesz z łatwością powiększyć. By uniknąć pryskającego tłuszczu, na powierzchni patelni równomiernie rozsyp niedużą ilość soli — powinna wystarczyć płaska łyżeczka. Następnie wlej olej i rozgrzej. Przyprawa wchłonie wilgoć, co ograniczy ryzyko pryskania gorącego tłuszczu podczas smażenia. Z satysfakcją zasiądziesz do stołu, by spałaszować przygotowane frykasy, nie martwiąc się koniecznością szorowania kuchni z uporczywego brudu.

