Zrób to z naleśnikami z wczoraj. Wyjdą pyszne roladki, makaron i nie tylko

Do przygotowania naleśników wystarczy mąka pszenna, jajka, woda, mleko, szczypta soli i opcjonalnie cukier. To składniki, które niemal zawsze znajdują się w każdej kuchni. Co zrobić by naleśniki były puszyste? W tym celu warto np. przesiać mąkę i zwykłą wodę zamienić na gazowaną. Sprawdzi się również patent z dodaniem ubitych białek.