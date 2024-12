Szykujemy się do walki z kurzem? Trzeba najpierw zaopatrzyć się w odpowiednie sprzęty, aby zaoszczędzić sobie niepotrzebnej pracy. Warto sięgnąć po przedmioty, które nie będę wzniecać drobinek. Dlatego najlepsze będą szczotki albo ściereczki z mikrofibry, ponieważ szybko "wyłapią" brud. Zamiennie możemy skorzystać z ręczników papierowych, ale wtedy musimy płaskie powierzchnie ścierać "na mokro". Dobrze jest wyposażyć się w płyn antystatyczny: albo zakupić go w sklepie, albo przyrządzić go samodzielnie.