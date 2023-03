Tuja - królowa polskich ogrodów

Tuja, nazywana również żywotnikiem, to bez wątpienia królowa polskich ogrodów i podwórek. Doskonale komponuje się z innymi roślinami i nie jest wymagająca w uprawie. Ponadto dobrze znosi trudne warunki atmosferyczne i posiada właściwości szybkiej regeneracji. Największą popularnością cieszą się odmiany żywopłotowe żywotnika zachodniego, które doskonale spełniają funkcję żywopłotu, dbając o naszą prywatność. Natomiast kulista odmiana rośliny, czyli tuja Danica, może stanowić przepiękne urozmaicenie ogrodu.

Dlaczego tuja usycha i żółknie?

Nieprawidłowe kwitnienie rośliny zazwyczaj wynika z błędów popełnianych podczas jej pielęgnacji, ale może być również pokłosiem wyniszczającej tuję choroby. Jeśli zauważymy, że żywotnik usycha i żółknie, nie powinniśmy załamywać rąk. Istnieją proste sposoby, by przywrócić tuję do jej pierwotnego stanu i zatrzymać jej obumieranie.

Brak pokarmu w podłożu

Zastanawiasz się, dlaczego twoja tuja traci wyrazisty, zielony kolor i przybiera żółte ubarwienie? Za taki stan rzeczy odpowiada niedobór makro i mikroelementów w glebie. Jeśli roślina nie może się odpowiednio odżywić i brakuje jej magnezu oraz żelaza, zmniejsza się poziom wytwarzanego chlorofilu, wskutek czego tuja w szybkim tempie jaśnieje, a następnie żółknie.

Zdjęcie Jedną z przyczyn usychania i żółknięcia tui jest jej złe nawadnianie i brak magnezu i żelaza w podłożu / 123RF/PICSEL

Żywotnik najlepiej czuje się na podłożu lekko kwaśnym o pH gleby od 5,5 do 6,5. Należy jednak pamiętać, że zbyt wysokie pH, ale również nadmiar makro i mikroelementów nie służą roślinie.

Jeśli tuja żółknie, w pierwszej kolejności powinniśmy się postarać o wyrównanie pH gleby do odpowiedniego poziomu. Ulgę roślinie przyniesie również oprysk nawozami dolistnymi, które stosuje się w przypadku niedoboru żelaza i magnezu. W sklepach ogrodniczych bez problemu znajdziemy specjalne nawozy odżywcze z przeznaczeniem do tui.

Brak odpowiedniego nawodnienia

Choć tuja dobrze znosi trudne warunki atmosferyczne, to zbyt przesuszone podłoże może doprowadzić do jej całkowitego uschnięcia. Przesuszenie najczęściej występuje w okresie przedwiośnia, co jest konsekwencją m.in. niewystarczającego pobierania wody przez korzenie podczas zimy z uwagi na zamarzniętą glebę. W dodatku na niekorzyść rośliny działają suche i mroźne wiatry, które ją osłabiają i przyspieszają proces usychania.

Zdjęcie Obfite podlewanie tiu jesienią, zmniejszy ryzyko jej wysychania / 123RF/PICSEL

W związku z powyższym niezwykle ważne jest przygotowanie rośliny do zimy, dzięki czemu zminimalizujemy ryzyko jej usychania. W tym celu tuję należy obficie podlewać jesienią, by roślina magazynowała jak najwięcej wody. Proces podlewania powinien trwać do nadejścia pierwszych mrozów. Latem powinniśmy zadbać, by podłoże tiu było cały czas wilgotne, a roślinę podlewajmy wczesnym rankiem lub wieczorem, gdy temperatura powietrza jest niższa.

Warto także wyściółkować glebę pod tują przy pomocy kory sosnowej. Takie działanie zdecydowanie zmniejszy parowanie wody z gleby.

