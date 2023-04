Naturalnym środowiskiem kaktusa wielkanocnego (łac. Rhipsalidopsis gaertneri lub Hatiora gaertneri) są dżungle Ekwadoru i Brazylii, a jego kwitnienie przypada na kwiecień i maj. To właśnie wtedy roślina trafia do oferty kwiaciarni i sklepów ogrodowych i staje się prawdziwym hitem sprzedażowym.

Kaktus wielkanocny często mylony jest z kaktusem bożonarodzeniowym, ponieważ obie rośliny są do siebie bardzo podobne. Różnią się jednak budową kwiatów i porą kwitnienia, a ponadto wymagają zupełnie innej pielęgnacji.

Kaktus wielkanocny - jak uprawiać?

Kaktus wielkanocny nie jest rośliną trudną w uprawie, ale nie oznacza to, że nie wymaga od jego właściciela odpowiedniej opieki. Przede wszystkim powinniśmy zapewnić roślinie odpowiednią temperaturę - 18-22°C.

Rhipsalidopsis najlepiej czuje się w ciepłym i jasnym miejscu, ale nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Nie służą mu duże wahania temperatury i zimny wiatr, dlatego raczej nie powinien być wystawiany na balkon. Kaktus zdecydowanie lepiej radzi sobie w pomieszczeniu, niż poza nim.

Podlewanie

W tej kwestii niezmiernie ważne jest, by znaleźć złoty środek - ziemia kaktusa wielkanocnego podczas jego kwitnienia musi być cały czas lekko wilgotna, ale już przelanie lub przesuszenie podłoża będzie skutkować obumieraniem rośliny.

Nie bez znaczenia jest także zapewnienie kaktusowi odpowiedniej wilgotności powietrza, dlatego świetnie sprawdzi się regularne zraszanie rośliny lub umieszczenie jej w niewielkiej odległości od nawilżacza. Innym, równie dobrym rozwiązaniem jest umieszczenie doniczki na wilgotnych kulkach keramzytu.

Nawożenie

W czasie kwitnienia kaktusa wielkanocnego co dwa tygodnie powinniśmy aplikować mu nawóz przeznaczony do doniczkowych roślin kwitnących. Po okresie kwitnienia częstotliwość nawożenia zmniejszamy do jego w miesiącu. Warto wtedy sięgnąć po nawóz uniwersalny dla roślin doniczkowych.

Kaktus wielkanocny nie chce kwitnąć. Co zrobić?

Nieprawidłowe kwitnienie rośliny może być spowodowane błędami w jej pielęgnacji lub chorobą, która może zaatakować kaktusa wielkanocnego. W takim przypadku warto wspomóc roślinę i zafundować jej odżywczy nawóz, który dostarczy kaktusowi niezędne witaminy.

Odpowiednią kurację, bogatą w mikroelementy, bez problemu możemy w szybki i prosty sposób zorganizować we własnym domu, nie ponosząc przy tym dodatkowych nakładów finansowych.

Nawóz wspomagający kwitnienie kaktusa wielkanocnego przygotujemy używając skorupek od jajek, które są źródłem fosforu, wapnia, krzemu i cynku.

Skorupki od jajek umieszczamy w pojemniku i zalewamy wodą. Odstawiamy na dwa tygodnie w zaciemnione miejsce. Po tym czasie wyjmujemy skorupki, a wodą, w których się moczyły podlewamy roślinę.

Innym, znacznie szybszym sposobem na nawożenie kaktusa, jest rozkruszenie skorupek i zaaplikowanie ich z wierzchnią warstwą ziemi w doniczce. Taki zabieg pozwoli na dostarczenie kaktusowi niezbędnych do kwitnienia makro i mikroelementów.