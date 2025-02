To niskie, rozrastające się gatunki, które tworzą gęstą, jednolitą pokrywę gleby. Jeśli zdecydujemy się na rośliny kwitnące, pierwszorzędnie upiększymy przestrzeń dzięki efektownym kwiatowym dywanom . Różne gatunki cechują się innym okresem kwitnienia. Dzięki tej różnorodności kolorowe płatki będziemy oglądać na swoim terenie od wiosny aż do jesieni .

Zagęszczona roślinność chroni podłoże przed erozją i nadmierną utratą wilgotności , co jest szczególnie ważne na terenach o trudnych warunkach glebowych. Szybko rozrastające się rośliny kobiercowe konkurują z chwastami , znacznie zmniejszając ich ilość. Większość gatunków jest odporna na suszę i wymaga minimalnej opieki, co pozwala ogrodnikom zaoszczędzić czas i zasoby. Gęsta roślinność wpływa także na zwiększenie bioróżnorodności , przyciągając do ogrodu owady zapylające.

Zaaranżowanie stanowisk słonecznych bywa niemałym problemem. Choć rośliny do wzrostu potrzebują światła, jego nadmiar nie sprzyja wielu gatunkom. Nie chcesz zostawiać pustego miejsca w ogrodzie? Istnieje wiele efektownych gatunków roślin okrywowych, które świetnie rosną w pełnym słońcu. Należą do nich:

Zdarza się, że do niektórych miejsc w ogrodzie słońce dociera w umiarkowanym stopniu. W takich lokalizacjach często pojawiają się problemy np. z utrzymaniem bujnego trawnika. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy skazani na widok pustki. Rośliny kobiercowe do cienia i półcienia to: