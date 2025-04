Kalina koralowa to krzew, który w ogrodzie zwraca na siebie uwagę. Choć trafić na niego można także w środowisku naturalnym, zwłaszcza w okolicach rzek i stawów, jest na tyle wdzięczną rośliną, że warto zaprosić ją na swoją posesję. Cechuje się szybkim wzrostem, a w okresie kwitnienia tworzy rozłożyste baldachy lub kule składające się z białych, delikatnych kwiatów. Kalina kwitnie od maja do czerwca, czasem jej kwiaty utrzymują się na gałązkach nawet do lipca.