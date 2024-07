paprocie ( różne gatunki ) - paprocie, z ich delikatnymi, pierzastymi liśćmi, stanowią piękny kontrast do gęstego ulistnienia tui. Wiele gatunków paproci, takich jak paproć samicza (Athyrium filix-femina) i paproć japońska (Athyrium niponicum), toleruje cień i może być sadzona wokół tui, tworząc bujny, leśny klimat;

różaneczniki i azalie - to wiecznie zielone krzewy, które produkują oszałamiające, żywe kwiaty wiosną. Preferują lekko kwaśną glebę i półcień, co czyni je odpowiednimi towarzyszami dla tui. Kolorowe kwiaty różaneczników i azalii oferują uderzający kontrast do ciemnozielonego ulistnienia tui;