Daglezja zielona jest drzewem , które pochodzi z Ameryki Północnej i swoim pokrojem oraz wyglądem przypomina świerk. W przeciwieństwie do niego może - w optymalnych warunkach - osiągać nawet 100 m wysokości i bez przeszkód rosnąć przez ponad tysiąc lat . W naszym europejskim klimacie nie musimy obawiać się jej ogromnych rozmiarów, będzie mniejsza a dodatkowo doskonale znosi przycinanie i formowanie. Ten ostatni zabieg jest dosyć istotny, ponieważ co roku przyrasta do 80 cm .

Co jeszcze trzeba pamiętać o nawożeniu daglezji zielonej? Raz w sezonie należy zastosować solidną dawkę wieloskładnikowych preparatów albo specjalnych nawozów dla roślin iglastych. Można również sięgnąć po domowe preparaty, które przyczynią się do poprawy kondycji daglezji zielonej, w takiej sytuacji nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać np. kawę. Nie dość, że doskonale zakwasza podłoże, co tylko pomaga daglezji czerpać z gleby składniki mineralne, to dodatkowo dostarcza azotu. Pierwiastek odpowiada nie tylko za wzrost, ale także za intensywny kolor igieł. Kawa do daglezji może być podawana na co najmniej dwa sposoby: albo wystarczy rozsypać fusy pod drzewkiem, albo niesłodzonym naparem z kawy podlać drzewka (w proporcjach 1:10).