Kiedy sadzić tuje, aby szybko urosły? Ten termin jest najlepszy

Włóż do lodówki na trzy tygodnie. To gwarant przepięknej lawendy w ogrodzie Termin sadzenia tui zależy od tego, w jakiej formie kupiliśmy sadzonki krzewu. W przypadku tui kupowanych w doniczkach możliwe jest sadzenie ich przez cały sezon wegetacyjny. Ich system korzeniowy jest dobrze rozwinięty, dlatego bez problemu powinny sobie poradzić, niezależnie od terminu sadzenia. Warto się powstrzymać z umieszczaniem ich w gruncie jedynie w okresie suszy oraz przymrozków.

W przypadku tui z gruntu, które mają goły korzeń lub bryłę korzeniową zawiniętą w jutę, musimy już zwrócić uwagę na termin sadzenia. Najczęściej sadzi się je wiosną i jesienią. Niezwykle ważne jest wzięcie pod uwagę panujących warunków atmosferycznych. Tuje kopane z gruntu mają skrócony system korzeniowy, dlatego są mniej odporne na okresy suszy oraz mrozy. Częściej sadzi się je na początku sezonu — zabieg warto wykonać od połowy marca do przełomu kwietnia i maja.

Tuje kopane z gruntu można również sadzić jesienią. Jest to jednak ryzykowny termin. W szkółkach krzewy trafiają do sprzedaży, dopiero gdy skończą okres wegetacji, czyli pod koniec sierpnia i na początku września. Można je sadzić do przełomu października i listopada. Warto jednak pamiętać, że muszą one znaleźć się w ziemi najpóźniej sześć tygodni przed pierwszymi mrozami. W innym wypadku mogą nie przetrwać zimy.

Jak przygotować podłoże pod tuje?

Porady Koniecznie posadź pod tujami. Ożywisz ogród Zanim posadzimy krzewy, musimy zwrócić uwagę na stan i jakość gleby w naszym ogrodzie. Żywotniki lubią, kiedy ma kwaśny lub lekko kwaśny odczyn. Tuje mają płytki system korzeniowy, dlatego dobrze radzą sobie na ziemiach piaszczysto-gliniastych, żyznych oraz wilgotnych.

Jeśli obawiamy się, że ziemia w naszym ogrodzie jest nieodpowiednia, przed posadzeniem tui, warto wzbogacić ją za pomocą torfu. Wystarczy zmieszać glebę w danym miejscu z torfem. Dzięki temu wzbogacimy ją w próchnice, składniki odżywcze oraz zadbamy o właściwe pH.

Ziemię przed posadzeniem tui można również zmieszać z kompostem lub mikoryzą. Dzięki tym składnikom będziemy mieć pewność, że gleba jest odpowiednio luźna, a korzenie mają zapewnioną prawidłową cyrkulację powietrza. Glebę w naszym ogrodzie można również wzbogacić hydrożelem, jeśli mamy świadomość tego, że jest lekka i ma tendencję do wysychania.

Jak posadzić tuje, żeby się przyjęły?

Metoda sadzenia tui zależy od tego, jaki jest nasz cel. Aby posadzić tuje na żywopłot, warto wykopać rów. Dzięki temu szybciej uporamy się z tym zadaniem i będziemy mieli szanse na lepsze przygotowanie gleby pod rośliny.

Szerokość i głębokość rowu powinna być dwa razy większa od korzenia tui. Przyjmuje się, że dla krzewów o wysokości do dwóch metrów, rów powinien mieć 40 cm × 40 cm. Przed umieszczeniem tui w glebie upewniamy się, że pozbyliśmy się wszelkich odpadów, takich jak np. resztki starych korzeni.

Zdjęcie Tuje według symboliki mają kojarzyć się ze szczęściem i długowiecznością / 123RF/PICSEL

W przypadku tui sadzonych pojedynczo dół powinien mieć dwa razy większą wielkość niż korzeń sadzonki. Dzięki dodatkowej przestrzeni mamy szansę na wzbogacenie gleby torfem, przed włożeniem rośliny do ziemi.

Tuje można sadzić głębiej niż inne krzewy, dzięki korzeniom przybyszowym, które wyrastają z ich pnia. Zaleca się, aby szyjka korzeniowe krzewu była równo z ziemią lub odrobinę poniżej. Tuje warto sadzić poniżej poziomu gruntu w ogrodzie. Dzięki temu można uzyskać przestrzeń na ściółkowanie np. korą oraz pewność, że podczas opadów deszczu lub podlewania, woda nie będzie spływać.

Jak gęsto sadzić tuje?

Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, jak gęsto sadzić tuje. Wszystko zależy od tego, jaki efekt chcemy uzyskać oraz jaką odmianę żywotników wybraliśmy.

W przypadku tui szmaragd zaleca się sadzenie roślin co 80-100 cm, jeśli chcemy stworzyć żywopłot z lekkimi prześwitami. To gatunek, który może osiągać spore rozmiary. Przy 5-8 m wysokości będzie miał szerokość 1-2 m. Jego gałęzie są jednak krótkie i wiotkie. Dlatego jeśli chcemy zapewnić sobie gęsty żywopłot, należy posadzić je co 50 cm.

Zdjęcie Jeśli chcemy zapewnić sobie gęsty żywopłot, należy posadzić je co 50 cm / 123RF/PICSEL

W przypadku tui brabant możliwe będzie uzyskanie gęstego żywopłotu przy zachowaniu większych odstępów. Wystarczy, że rozmieścimy rośliny co 60-80 cm. Jeśli chcemy uzyskać żywopłot z prześwitami, powinniśmy posadzić żywotniki co 100 cm.

Tuje mogą się rozrastać. Dlatego, zanim je posadzimy, musimy wziąć pod uwagę obiekty w naszym ogrodzie, w pobliżu których je sadzimy. Ich obecność może utrudniać niektóre zabiegi pielęgnacyjne, jak przycinanie czy nawożenie. Warto pamiętać, aby zachować przynajmniej odległość 1 m od ogrodzenia oraz innych roślin.