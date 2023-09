Pająki w domu. Skąd się biorą?

Pod koniec lata pająki mogą być bardziej zauważalne w domach, co najmniej z trzech powodów. Po pierwsze, w naszych czterech ścianach szukają po prostu pożywienia. Po drugie, chłodniejsze dni skłaniają pajęczaki do wędrówek, by skryć się przed chłodem. Po trzecie, na koniec lata przypada sezon godowy tych stworzeń. Wszystkie trzy czynniki sprawiają, że pająków w domu może być zdecydowanie więcej.



Warto wiedzieć, że pająki, które żyją w naszej szerokości geograficznej, są dla naszego zdrowia całkowicie bezpieczne. Jedyne, co się może wydarzyć - ale niezmiernie rzadko - to, że pająk może ukąsić. Objawami pajęczego ataku może być lekka reakcja alergiczna, zaczerwienienie na skórze i nieznaczne pieczenie. Oczywiście, nie wolno bagatelizować osób, które cierpią z powodu arachnofobii, która jest bardzo poważnym problemem - wtedy obecność pająka w domu może być realnie niebezpieczna.

Jak wypłoszyć pająki z domu?

Zanim przekonamy się, jak pozbyć się pająków z domu, trzeba poznać drogi, którymi dostają się do wnętrz. Najczęściej wchodzą przez uchylone lub otwarte drzwi i okna, więc zainstalowanie moskitier jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Niestety, pająki mogą wejść również przez otwory wentylacyjne, szczeliny, a także mogą być przyniesione z zewnątrz, gdy uczepią się naszych ubrań. W takich wypadkach warto sięgnąć po domowe sposoby, aby pozbyć się pająków z domu.

Pająki nie lubią tych zapachów

Okazuje się, że skutecznym sposobem na pająki jest ustawienie produktów, które mają silny zapach działający na te stworzenia. Co w takim razie warto mieć na uwadze?

Miętę

Cynamon

Cytrynę

Ocet



Eukaliptus

Oczywiście, z tych produktów można przygotować domowy środek odstraszający pająki. Wystarczy olejek eteryczny albo przyprawę zmieszać z wodą w małej butelce ze spryskiwaczem i aplikować wszędzie tam, gdzie mogą pojawić się pająki.



Pamiętaj o porządkach!

Jak sprawić, żeby pająki niechętnie odwiedzały nasz dom? Przede wszystkim trzeba dbać o porządek. Warto usuwać na bieżąco pajęczyny, nawet te stare i zakurzone, na których pająki już się nie pojawiają. Trzeba również dbać o porządek w kuchni i usuwać resztki jedzenia, które mogą przyciągać zwierzęta. Porządki mogą również zmniejszyć ilość much i innych owadów, które są rarytasem dla pajęczaków.