Do czego służy ukryta funkcja w desce sedesowej?

Deska sedesowa , to jeden z tych elementów wyposażenia domu, który najbardziej narażony jest na pojawianie się na nim milionów groźnych bakterii . Dlatego zachowanie czystości i higieny w toalecie jest tak bardzo ważne.

Niestety często zdarza się, że myjąc deskę sedesową nie mamy możliwości dotrzeć do zakamarków na łączeniu deski z sedesem , a właśnie tam gromadzi się mnóstwo zanieczyszczeń . Większość desek sedesowych, zwłaszcza tych nowych posiada jednak pewną funkcję, która zdecydowanie ułatwia jej dokładne wyczyszczenie , zwłaszcza we wspomnianych zakamarkach.

Otóż skorzystanie z ukrytej funkcji deski sedesowej sprawi, że bez problemu zdemontujemy deskę z sedesu , co pozwoli na jej bardzo dokładne umycie. Jak to zrobić?

Przed sprawdzeniem, czy twoja deska sedesowa posiada tę funkcję, nałóż na dłonie rękawiczki gumowe, których używasz do sprzątania. Podnieś deskę sedesową i przyjrzyj się zawiasom mocującym deskę do sedesu. Znajdujące się tam bolce powinny być zamontowane w ten sposób, by móc je bez problemu przesuwać na boki. Rzecz jasna, rozwiązanie może być różne w zależności od modelu deski sedesowej.