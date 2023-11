Spis treści: 01 Majeranek - działanie

02 Napar z majeranku - jak zrobić?

03 Stosowanie naparu i główne przeciwwskazania

Majeranek - działanie

Za cennymi właściwościami majeranku stoją przede wszystkim naturalne antyoksydanty, sole mineralne oraz liczne witaminy. W składzie zioła znajdziemy m.in. witaminę A i C, witaminy z grupy B, beta-karoten, fosfor, mangan, cynk, potas, żelazo czy wapń.

Działanie składnika od dawien dawna wykorzystywano w ziołolecznictwie ludowym. Sporą popularnością cieszyło się także przygotowywanie naparu na bazie majeranku. Domowy napój leczniczy łagodzi pierwsze objawy przeziębienia i pomaga uporać się z kaszlem. Skutecznie rozgrzewa organizm, co wpływa na jeszcze szybsze pozbycie się uciążliwego kataru czy bolesnego bólu zatok. Oprócz tego napar ma właściwości:

wykrztuśne

rozkurczowe

przeciwobrzękowe

rozgrzewające

przeciwbakteryjne,

antywirusowe

Napar z majeranku - jak zrobić?

Zdjęcie Świeży lub suszony majeranek to główny składnik zdrowotnego naparu / 123RF/PICSEL

Przygotowanie domowego napoju jest zadaniem bardzo prostym i w zasadzie niczym nie różni się od zaparzania zwykłej herbaty. Zaczynamy od wsypania dwóch łyżeczek świeżego lub suszonego majeranku do szklanki, a następnie zalewamy je do pełna wrzątkiem. Teraz wystarczy całość wymieszać, przykryć talerzykiem i pozostawić do naciągnięcia na ok. 15 minut. Po upływie wyznaczonego czasu przecedzamy napar do czystego kubka.

Herbatkę z majeranku możemy wypijać od razu lub poczekać aż chwilę ostygnie i dosłodzić łyżeczką miodu. Jak często pić napar z majeranku? Zaleca się, by pamiętać o tym 2-3 razy dziennie.

Stosowanie naparu i główne przeciwwskazania

Dietetycy wskazują, że wywar na bazie majeranku ma działanie przyspieszające metabolizm. Z tego względu doradza się włączenie go do diet odchudzających. Składnik zadba nie tylko o prawidłową wagę, ale także polepszy stan skóry. Można stosować go doustnie lub użyć do przemywania trądziku, owrzodzeń, ciężko gojących się ran oraz zmian alergicznych. Specjaliści zwracają uwagę także na właściwości ściągające, co jest szczególnie przydatne w przypadku łatwego powstawania siniaków czy przypadkowych kontuzji kończących się obrzękiem. Napar z majeranku docenią także wszystkie osoby dbające o zdrową kondycję włosów. Regularne stosowanie produkt wzmacnia cebulki i przyspiesza ich wzrost.

