Ta roślina oferuje nam o wiele więcej, niż kwas mrówkowy. Tajemnice pokrzywy

Bogactwo polskich łąk przerwało lata, podobnie jak wiedza o ziołolecznictwie. Choć Polacy nie unikają stosowania aptecznych preparatów i leków, to chętnie wspomagają też swój organizm ziołami.

Picie naparów z ziół może przynieść spore korzyści dla naszego ciała, a nierzadko wspomaga także organizm w walce z chorobami, jak chociażby z przeziębieniem, czy niestrawnością.

Niektóre zioła są dedykowane poszczególnym schorzeniom, ale są i takie, które działają niemal na wszystko i wspomagają nasze ciało na wielu płaszczyznach.

Do takich ziół należy właśnie pokrzywa. Roślina ta należy do jednorocznych roślin zielnych lub bylin z rodziny pokrzywowatych i obejmuje co najmniej 68 gatunków rozpowszechnionych na całej Ziemi. Jest więc dostępna powszechnie, a skrywa w sobie wielkie bogactwo.

Z czasów dzieciństwa może kojarzyć się nam wyłącznie z niemiłym szczypaniem i swędzeniem, gdy dotknęło się jej włosków na liściach, które wypełnione są niewielką ilością kwasu mrówkowego.

Jednak ta roślina ma nam do zaoferowania o wiele więcej dobrego.

Co zawiera pokrzywa? Istny zielony eliksir młodości i zdrowia

Swoje parzące właściwości pokrzywa zawdzięcza obecności kwasu mrówkowego, a także histaminy i acetylocholiny. Mieszanka tych substancji znajduje się w małych igłach-włoskach, znajdujących się na spodzie liści.

Zdjęcie Kobieta zbierająca pokrzywę dla zdrowej zupy detoksykującej i herbaty w wiosennym ogrodzie / 123RF/PICSEL

Jednak to nie wszystko, co możemy znaleźć w tej roślinie, bo zawiera ona prawdziwe bogactwo witamin i mikroelementów. Pokrzywa to źródło witamin A, B, C oraz K, a także zawiera mikroelementy takie jak:

magnez

fosfor

wapń

potas

żelazo

jod

sód

krzem

W pokrzywie znajdziemy także cenne flawonoidy, serotoninę, czy karotenoidy.

Właściwości pokrzywy. Na co stosować napar z tej rośliny?

Takie bogactwo witamin i mikroelementów będzie działać na wiele obszarów naszego organizmu. Sporządzając napar z pokrzywy dostarczamu ciału wiele naturalnego dobra.

Zauważono pozytywny wpływ picia naparu z pokrzywy w aspektach:

oczyszczenia organizmu, jelit

wspomagania pracy przewodu pokarmowego, żołądka

poprawy przemiany materii

redukcji stanów zapalnych całego organizmu, w tym stanów zapalnych stawów i skóry

wspomagania pracy układu moczowego

poprawy kondycji włosów, zahamowania ich wypadania

działania antybakteryjnego w obrębie jamy ustnej

Pokrzywa świetnie sprawdzi się jako napar wspomagający walkę z problemami układu pokarmowego, na bóle żołądka, niestrawność, a także na problemy z układem moczowym.

Po pokrzywę możemy sięgnąć, gdy borykamy się ze stanami zapalnymi stawów, a także gdy zauważymy u siebie problemy skórne, w tym trądzik. Szybsza przemiana materii dzięki pokrzywie wspomaga także proces odchudzania, a po regularnym piciu naparu z tej rośliny możemy zauważyć też poprawę kondycji swoich paznokci i włosów.

Kiedy nie pić naparu z pokrzywy?

Choć pokrzywa niesie za sobą wiele pozytywnych efektów jej stosowania, to jednak powinniśmy skonsultować z lekarzem picie naparu z tej rośliny, zwłaszcza w kilku przypadkach.

Naparu, herbaty z pokrzywy nie powinny pić osoby zmagające się z przewlekłą chorobą nerek, chorujące na cukrzycę, lub choroby związane z krzepliwością krwi.

Powinno zachować się ostrożność w stosowaniu przy nadciśnieniu lub po zabiegach chirurgicznych.

Wówczas zawsze należy skonsultować sytuację z lekarzem prowadzącym.

Pokrzywa do picia i do płukania

Jeżeli nie ma przeciwwskazań, zaleca się picie 1-2 szklanek naparu z pokrzywy dziennie. Wystarczy zalać suszoną pokrzywę w całości lub dostępną w saszetkach nie wrzątkiem, a wodą w temperaturze 50-60 stopni Celsjusza i odczekać 10 minut przed wypiciem.

Jednak napar z pokrzywy możemy stosować nie tylko od wewnątrz, ale także jako płukankę. Taki ostudzony napar świetnie sprawdzi się jako płukanka do włosów, która je wzmocni i nada blasku. Pomoże także na walkę z łupieżem.