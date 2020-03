Majeranek – przyprawa o działaniu leczniczym

Majeranek usprawnia procesy trawienne, niweluje wzdęcia, działa przeciwskurczowo, przeciwzapalnie i lekko rozgrzewająco. Ma właściwości dezynfekujące. Dobrze dodać go do sosów, grochówek lub innych dań na bazie roślin strączkowych, a także pieczonych i duszonych mięs.

Zdjęcie Majeranek to doskonałe antidotum na różnego rodzaju dysfunkcje metaboliczne /123RF/PICSEL

Ale majeranek to nie tylko przyprawa. Dobrze wypić napar z ziela, gdy czujemy, że łapie nas przeziębienie. Co jeszcze warto wiedzieć majeranku?



Majeranek - więcej niż smak



Nawet jeśli chcemy wykorzystać majeranek przede wszystkim jako przyprawę, koniecznie dodajmy go pod koniec obróbki termicznej. Ocalimy w ten sposób jego właściwości odżywcze i lecznicze.



Majeranek to doskonałe antidotum na różnego rodzaju dysfunkcje metaboliczne, dlatego jest często dodawany do dań ciężkostrawnych. Sprzyja procesom trawiennym i jest zalecany dla osób stosujących diety odchudzające. Medycyna naturalna rekomenduje ponadto ziele majeranku, jako naturalny lek na kaszel, katar czy problemy z zatokami.



Napar z ziela majeranku



Napar na bazie ziela jest prosty w przygotowaniu i szczególnie korzystny, gdy wypijemy go w początkowej fazie infekcji. Łyżkę majeranku zalewamy wrzątkiem i parzymy pod przykryciem 10-15 minut. Po przecedzeniu i przestudzeniu pijemy, najlepiej przed snem.



Z uwagi na właściwości odkażające i przeciwzapalne napar możemy też stosować do płukania jamy ustnej i gardła. Będzie pomocny przy bólu gardła, podrażnieniach dziąseł i skłonności do aft. Maść majerankowa Coraz chętniej sięgamy po tak zwane babcine metody na zdrowie.



Jedną z chętniej przez nie stosowaną była maść majerankowa. Nasze babki przygotowywały ją na bazie tłuszczu wołowego. Dziś mamy wybór: możemy kupić gotową w aptece albo przygotować własną, na bazie maści ochronnej z witaminą A. Wystarczy zmieszać tę maść z zielem majeranku (w równych proporcjach), a uzyskaną z ich połączenia maź odstawić na 2-3 godziny.



Po tym czasie domowa maść majerankowa jest gotowa do użycia. Dla złagodzenia stanów zapalnych przewodów nosowych wystarczy posmarować nią płatki nosa. Maść majerankowa może być stosowana również u dzieci.