Spis treści: 01 Karmniki dla ptaków - o czym trzeba pamiętać?

02 Czym karmić ptaki?

03 Jak zachęcić ptaki do odwiedzenia karmnika?

Karmniki dla ptaków - o czym trzeba pamiętać?

Życie i styl Leśnicy pokazali tajemnicze kable w lesie. "Nie wróżą nic dobrego" Ptaki dość często pojawiają się w przydomowych ogrodach. Ich obecność nie powinna być jednak powodem do niepokoju. Wiele z nich gustuje w szkodnikach, które negatywnie wpływają na uprawy. Na przykład sikorki chętnie zjadają gąsienice, a dudki turkucie podjadki.

Do pozostania na dłużej zachęcają je poidełka, budki lęgowe oraz karmniki. Chcąc jednak dokarmiać ptaki, trzeba mieć na uwadze kilka ważnych zasad. To głównie zimą potrzebują wsparcia człowieka i regularnego dostępu do pożywienia w karmniku. Warunki panujące na zewnątrz skutecznie uniemożliwiają im żerowanie.

Istotne jest umieszczanie karmnika na stanowiskach chronionych przed wiatrem. Ciche otoczenie to gwarancja licznego grona ptaków w przydomowej stołówce.

Karmnik powinien stać w miejscu dającym możliwość swobodnej ucieczki i wzbicia się do lotu. Spokojne stołowanie zapewni im bezpieczna wysokość od podłoża. Szacuje się, że najlepiej powiesić karmnik na wysokości mniej więcej 1,5-2 m. Dzięki temu, ptaki nie staną się celem drapieżników. Tuż obok karmnika powinno znajdować się drzewo, które pozwoli na odpoczynek.

Zdjęcie W karmniku nie ma miejsca na pieczywo i słone oraz pęczniejące produkty / 123RF/PICSEL

Czym karmić ptaki?

Dokarmianie ptaków musi być świadomą decyzją. Konieczne jest regularne podawanie pożywienia i pilnowanie, by nie brakowało go w karmniku. Najlepiej robić to tylko podczas trudnych, zimowych warunków. Początek wiosny powinien być momentem zakończenia dokarmiania. W tym czasie ptaki muszą zacząć samodzielnie znajdować pożywienie, by nie zatracić swojego instynktu.

Nieprzestrzeganie określonych zasad może negatywnie odbić się na zdrowiu ptaków. W karmniku nie ma miejsca na pieczywo i słone oraz pęczniejące produkty, a także wszelkiego rodzaju odpadki. Stołówka dla ptaków powinna być regularnie sprzątana, a tuż obok niej nie powinno zabraknąć wody.

Ptaki można dokarmiać:

ziarnami słonecznika,

łuskanymi orzechami,

prosem,

kukurydzą,

płatkami owsianymi.

Mogą to być również gotowane warzywa, czy też niesolona słonina i suszone, niekandyzowane owoce.

Zdjęcie Karmnik powinien stać w miejscu dającym możliwość swobodnej ucieczki i wzbicia się do lotu. / 123RF/PICSEL

Jak zachęcić ptaki do odwiedzenia karmnika?

To różnorodność pokarmu przyciąga liczniejsze grono ptaków. Chcąc zaobserwować konkretne osobniki, warto wsypać do karmnika ich ulubione przysmaki. Oto co lubią jeść najbardziej:

dzwoniec - ziarna słonecznika

- ziarna słonecznika grubodziób - pszenica, orzechy włoskie i laskowe

- pszenica, orzechy włoskie i laskowe sikory - słonina, łuskane orzechy włoskie, słonecznik

- słonina, łuskane orzechy włoskie, słonecznik szczygieł - proso, owies, orzechy

- proso, owies, orzechy rudzik - słonecznik, proso

- słonecznik, proso kowalik - mieszanka ziaren, płatki owsiane

- mieszanka ziaren, płatki owsiane gil - ziarna słonecznika

- ziarna słonecznika czyż - proso, pszenica

- proso, pszenica trznadel - proso, płatki owsiane, łuskany owies

- proso, płatki owsiane, łuskany owies mazurek - proso, łuskany słonecznik

- proso, łuskany słonecznik raniuszek - kula tłuszczowa

- kula tłuszczowa kosy i kwiczoły - pokrojone jabłka, mrożone owoce np. czarnego bzu i jarzębiny

