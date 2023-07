Umieść kurki w tym roztworze przed usmażeniem. Będą jędrne, miękkie i pyszne

Tę rybę koniecznie zamów w smażalni. Jest obłędnie smaczna i niezwykle zdrowa

Jak wyglądają kurki?

Kurki (pieprzniki jadalne) to grzyby pojawiające się w polskich lasach - zarówno iglastych jak i liściastych już w czerwcu i można zbierać je aż do października. Ich rozpoznawanie jest stosunkowo łatwe - charakteryzują się intensywnie żółtym kolorem na całej powierzchni. Pod spodem kapelusza znajdują się blaszki - u młodszych okazów jest on lekko wypukły, a u starszych lejkowaty. Kurki są szczególnie popularne ze względu na łagodny smak, nieco korzenny aromat, a także jędrny i zwarty miąższ. Idealnie nadają się do wszelkiego rodzaju sosów, makaronów, zup czy zapiekanek i zawsze smakują wyśmienicie - pod warunkiem, że wcześniej odpowiednio się je przygotuje.

Jakie właściwości mają kurki?

Ponadto, aby przyrządzić danie z kurkami nie trzeba specjalnie wybierać się do lasu - można dostać je w większości dobrze zaopatrzonych supermarketów. Są nie tylko smaczne, ale również bardzo zdrowe:

zawierają beta-karoten

są źródłem tiaminy, witaminy B1

mają właściwości antybakteryjne

Zdjęcie Kurki warto umieścić w wodzie z odrobiną soli - dzięki temu pozbędziemy się z ich trudnych do usunięcia zanieczyszczeń / 123RF/PICSEL

Jak prawidłowo oczyścić kurki?

Zbierając grzyby w lesie należy pamiętać o tym, aby przed ugotowaniem czy usmażeniem usunąć z nich zanieczyszczenia - samo opłukanie pod wodą nie wystarczy. Dla mniej doświadczonych grzybiarzy, którym czyszczenie kurek sprawia problem, przedstawiciele Lasów Państwowych przygotowali porady dotyczące tej czynności. Patentem podzielili się w mediach społecznościowych. Okazuje się, że jest to bardzo proste.

Czyszczenie kurek nie należy do najłatwiejszych... ale, ale jest i na nie sposób... Wystarczy wypłukać grzyby w wodzie z solą. Grzyby wkładamy na chwilkę i mieszamy łyżką, a następnie wyławiamy łyżką cedzakową. Ważne by moczenie grzybów trwało krótko, bo grzyby szybko chłoną wodę o tracą smak! wyjaśniono w mediach społecznościowych

Co zrobić, żeby kurki nie były gorzkie w smaku?

Po przyrządzaniu kurek niekiedy okazuje się, że mają one posmak goryczki. Jak temu zapobiec? Poza tym, że trzeba dokładnie je oczyścić, dobrze jest też pamiętać o kilku ważnych zasadach:

nie smażyć kurek na oliwie z oliwek

nie zbierać kurek w czasie suszy i upałów

nie przechowywać grzybów zbyt długo

Aby uniknąć gorzkiego posmaku kurek poleca się natomiast:

smażenie ich na suchej patelni - bez dodatku tłuszczu

gotowanie na parze

przez zamrożeniem warto zblanszować kurki w wodzie z dodatkiem soli i cukru - te składniki sprawią, ze zachowają swój kształt, konsystencję oraz doskonały smak