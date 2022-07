Kurki to jedne z ulubionych grzybów Polaków. Nic dziwnego - są smaczne, świetnie nadają się do wielu potraw, poza tym są grzybami łatwo dostępnymi. Nawet jeśli nie uda nam się zerwać ich w lesie, w sezonie możemy bez problemu dostać je w sklepach.

Wygląd kurek

Owocniki kurek mają charakterystyczną żółtą barwę. W zależności od występowania i otaczających drzew oraz nasłonecznienia, barwa może się zmieniać od bladożółtej, żółto-pomarańczowej do mocno pomarańczowej. Owocniki zazwyczaj mają od 1 do 7 cm średnicy. W sprzyjających warunkach mogą urosnąć nawet do 15 cm.

Kapelusze młodych owocników są wypukłe i płaskie, a z czasem stają się wklęsłe (wręcz lejkowate). Brzeg owocników jest podwinięty lub falisto powyginany, a środek zawsze gładki, matowy i nagi.

Listewki kapelusza mają postać żylastych fałd zbiegających się na trzonie. Ten z kolei ma wysokość od 3 do 8 cm, a grubość oscyluje od 1 do 2,5 cm. Trzon jest zawsze tej samej barwy, co kapelusz. Poza tym ma cylindryczny kształt i zwęża się ku dołowi.

Miąższ kurek ma barwę jaśniejszą niż reszta grzyba. Warto wiedzieć, że jest zawsze jędrny, zwarty i mięsisty. Młode owocniki mają łagodny smak, a stare okazy lekko pieprzny, stąd ludowa nazwa - pieprznik.

Jeśli zbierasz kurki w lesie, koniecznie musisz znać te wszystkie charakterystyczne cechy, aby nie pomylić ich z innymi, trującymi okazami.

Właściwości kurek

Kurki są jednymi z najzdrowszych grzybów, które można przyrządzać, bez wstępnego obgotowania. Są smaczne i cenione za swoją odporność na długie przechowywanie. Co ciekawe grzyby te są ponadto bardzo odporne na zaczerwienie. Nie znajdziecie w nich ani jednego robaka! A to za sprawą hitinmannozy, czyli substancji, która zwalcza wszystkie robaki ludzkie.

W składzie pieprzników jadalnych obecny jest również kwas trametonolinowy, stosowany w leczeniu wirusowych zapaleń nowotworów i wątroby. Z tych powodów "szkodniki" omijają kurki szerokim łukiem. Co ciekawe, już od czasów starożytnych medycyna ludowa uznaje kurki za świetny specyfik przeciw robakom ludzkim.

Nie można też nie wspomnieć o tym, że kapelusze kurek to skarbnica witamin: A, B1, B2, C, D, PP i E. Zawierają także całkiem sporo soli mineralnych: żelazo, cynk, potas, jod, siarka, wapń, miedź, mangan i fluor. Grzyby te w 90 proc. składają się z wody, a pozostałe 10 proc. to białka, węglowodany oraz tłuszcze. Mogą je jeść osoby dbające o linię - 100 g świeżych kurek to tylko 38 kcal.

Pieprzniki jadalne będą świetnym urozmaiceniem diety wegetarian - ze względu na niewielką (ale jednak) zawartość białka zbudowanego z aminokwasów egzogennych.

Tak samo jak w przypadku innych grzybów jadalnych, kurki to źródło błonnika - chityny, który odgrywa ważną rolę w procesie trawienia. Substancja ta jest niestety ciężkostrawna, dlatego warto spożywać grzyby w niewielkich ilościach lub w towarzystwie lekkostrawnych warzyw.