Właściwości oleju sezamowego? Jest ich bez liku

Olej sezamowy jest bezwonny i ma bardzo delikatny, orzechowy posmak. Świetnie pasuje do marynat, sałatek, zup, a nawet past i deserów. Uniwersalny charakter docenią zatem miłośnicy nie tylko azjatyckich dań, ale również ci, którzy stawiają na zdrowie, bowiem olej w wielu kręgach nazywany jest "eliksirem młodości". Musimy jednak pamiętać, że nie można go stosować na ciepło. Wszystko dlatego, że ma niski punkt dymienia i w wysokiej temperaturze zatraca swoje cenne właściwości. Jeśli już mamy olej sezamowy pod ręką, warto dodawać go do różnych potraw na zimno, wypijać profilaktyczne np. jedną łyżeczkę dziennie albo stosować jako kosmetyk. Sprawdźmy, jakie korzyści daje nam ten zdrowy tłuszcz.

Niezwykły olej z małych ziarenek

Olej sezamowy wykazuje szereg dobroczynnych właściwości, a to zasługa bogatego składu. Znaleźć w nim można przede wszystkim nienasycone kwasy tłuszczowe, które najlepiej działają na pracę mózgu i serca poprzez redukowanie ilości tzw. złego cholesterolu.

Sezam to doskonała przekąska. Najczęściej stosowana w kuchni azjatyckiej

Pakiet uzupełniają inne, dobroczynne związki, takie jak ligniany oraz sterole roślinne, które mogą redukować prawdopodobieństwo występowania schorzeń kardiologicznych. Całość dopełniają witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, które zaliczane są do antyoksydantów. To właśnie one pomagają pozbyć się wolnych rodników, które odpowiedzialne są za powstawanie chorób cywilizacyjnych oraz szybsze starzenie się komórek organizmu. Na samym końcu znajdują się minerały:

potas,

magnez,

żelazo,

cynk,

fosfor,

wapń.

"Eliksir młodości": pomoże zamaskować starzenie

Chcesz poskromić ilość zmarszczek? Olej sezamowy może ci pomóc

Ze względu na obecność witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, olej sezamowy zaliczany jest do naturalnych "eliksirów młodości". Dlaczego? Bo to zasługa witaminy A, która chroni skórę przed promieniowaniem UV, a także pomaga wyrównać jej koloryt oraz redukować stany zapalne. Witamina E z kolei pomaga szybciej regenerować się tkankom oraz zapobiegać zmarszczkom, a także delikatnie je wygładzać.

Warto stosować go także do pielęgnacji włosów. Olej sezamowy wzmocni je oraz poprawi ukrwienie skóry głowy. Zapobiega także przesuszeniu oraz delikatnie przyciemnia kosmyki, co doskonale maskuje siwiznę.

