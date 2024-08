Choć najlepiej prezentuje się w sporej przestrzeni ogrodu, borówce amerykańskiej do wzrostu wystarczy nawet niewielki kawałek ziemi przy domu, a nawet balkon w mieszkaniu. Sukces w dużej mierze zależy od wybranego gatunku. Specjaliści wskazują, by wybierać przede wszystkim niskie odmiany, których naturalny rozwój jest nieco spowolniony. Po dobraniu odpowiedniej doniczki i dedykowanego podłoża możemy liczyć na sukces.

Na optymalny termin sadzenia borówki amerykańskiej w ogrodzie trzeba jeszcze trochę poczekać. Odpowiednia pora nadchodzi dopiero jesienią, kiedy gleba nadal kumuluje w sobie ciepło nagromadzone po lecie. Nieco inaczej sprawa ma się z odmianą, którą planujemy pielęgnować w przestrzeni balkonowej. Okazuje się, że roślina ma najlepsze szanse przyjąć się wczesną wiosną, a najlepiej na przełomie marca oraz kwietnia. Nie oznacza to jednak, że sadzenie końcówką lata zupełnie się nie uda . Późnym latem i wczesną jesienią należy szczególnie zadbać o system korzeniowy borówki amerykańskiej , by bez przeszkód przetrwała nadchodzącą zimę.

Decyzja o uprawie borówki amerykańskiej na balkonie to dopiero pierwszy krok do przyszłego sukcesu. Wyzwanie pojawia się już na początku, kiedy dokonamy zakupu doskonałej sadzonki. Niezwykle ważne staje się wybranie odpowiedniej doniczki. Pojemnik nie musi być głęboki, ale ważne, by był szeroki. Doświadczeni ogrodnicy doradzają wybór produktu o ok. 50 cm głębokości i 50-80 cm szerokości. Na dnie powinna znaleźć się warstwa drenażowa, np. z keramzytu, a resztę przestrzeni warto wypełnić kwaśną ziemią, dedykowaną uprawie borówek.