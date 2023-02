Utnij storczyk dokładnie w tym miejscu. Obrodzi kwiatami bujnymi jak nigdy dotąd

Regularne przycinanie storczyka nie tylko pobudza roślinę do wytwarzania nowych liści, ale również wzmacnia jej pędy. Aby jednak zabieg pielęgnacyjny przyniósł oczekiwane efekty, musi być przeprowadzony w odpowiednim czasie oraz z dużą ostrożnością.

Kiedy przycinać storczyki?

Storczyka najlepiej przyciąć po przekwitnięciu, zaraz po opadnięciu ostatnich kwiatów. Niektóre storczyki przechodzą wtedy w stan spoczynku. Jest to moment, w którym kwiat traci swój urok, jednak dzięki temu prostemu zabiegowi pielęgnacyjnemu storczyk będzie zdrowo rósł i pięknie kwitł w przyszłości. Okres spoczynku w naturalnych warunkach przypada na jesień i zimę, dlatego hodowcy zalecają przycinanie roślin późną jesienią — od października do końca listopada.

Nie każda odmiana storczyka po kwitnieniu, przechodzi w stan spoczynku. Zaliczają się do nich m.in. Falenopsis, Cymbidium, lub nieco rzadziej uprawiany w domach Paphiopedilum (sabotek). Przy odpowiedniej pielęgnacji mogą one kwitnąć cały rok, jednakże warto wprowadzić je w stan spoczynku w sposób sztuczny. Dzięki temu roślina będzie miała czas na regenerację, a także zostanie pobudzona do dalszego wzrostu.

Zdjęcie Niektóre gatunki storczyków kwitną cały rok / 123RF/PICSEL

Aby wprowadzić storczyka w okres spoczynku, po tym jak zakończy kwitnienie, należy przestać nawozić roślinę, a także ograniczyć jej podlewanie. Ważnym aspektem jest umieszczenie zimującego storczyka w jasnym i chłodnym pomieszczeniu o temperaturze 16-20 stopni Celsjusza.

Jak prawidłowo przycinać storczyki?

Przycinać należy odmiany storczyków, które nie wytwarzają ani pseudobulw, ani kłączy, czyli np. Vanda lub Doritis. Po przekwitnięciu kwiatów usycha też łodyga tych odmian. Pęd kwiatostanowy nie kontynuuje kwitnienia, dlatego należy go uciąć jak najbliżej najwyższego liścia. Według hodowców cięcie powinno mieć miejsce nad trzecim oczkiem, licząc od góry. Jeśli pozostawimy zasychający pęd kwiatowy na roślinie, zahamuje on rozwój młodych pędów, a także osłabi storczyka próbującego zregenerować zamierającą część.

Tych storczyków nie przycinamy

Odmiany, które wytwarzają pseudobulwy lub kłącza nie powinny być przycinane. Są to m.in.:

Oncidium

Cattleya

Cymbidium

Dendrobium

Zygopetalum

Storczyki z tej grupy nie kwitną dwa razy z tej samej pseudobulwy, jednakże natychmiastowe jej usunięcie może być niekorzystne dla rośliny. Stare pseudobulwy stają się magazynem wody i substancji odżywczych dla nowych pędów. Mogą spełniać ważną funkcję odżywczą jeszcze przez co najmniej 2 lata. Dopiero po tym czasie pseudobulwę można delikatnie odciąć i wyrzucić.

W przypadku tych odmian należy przycinać jedynie stare i obumarłe części rośliny, aby zapobiegać powstawaniu w nich zgnilizny. O obumarciu organów świadczy zmiana koloru liści oraz pędów, przesuszenie, miękkość oraz wiotkość. Jeśli liście tylko lekko pożółkły, nie należy ich usuwać.

Odmiany takie jak Paphiopedilum czy Falenopsis kwitną na jednym pędzie kwiatowym przez wiele lat. Gdy pędy tracą liście, nie należy ich usuwać, ponieważ mogą one utworzyć nowe kwiaty. Przycinanie jest konieczne tylko w przypadku zaschnięcia całego pędu.

Zdjęcie Cattleya to jedna z wielu odmian storczyka, która nie wymaga przycinania / 123RF/PICSEL

Przycinanie storczyka — ostre narzędzia to podstawa

Do przycinania storczyka należy użyć ostrego sekatora lub nożyczek przeznaczonych do cięcia roślin i kwiatów. Takie narzędzia umożliwiają wykonanie jednego i precyzyjnego cięcia. Wykorzystanie tępych nożyków lub nożyczek papierniczych może prowadzić do uszkodzenia rośliny. Storczyki źle znoszą zadrapania liści i pędów, dlatego należy zachować dużą ostrożność podczas ich przycinania.

Warto również pamiętać o dezynfekcji sekatora po każdym użyciu. Można też zakupić dodatkowe narzędzie, które będzie przeznaczone tylko do przycinania storczyka. Używanie tego samego sekatora lub nożyc do pielęgnacji różnych gatunków, podnosi ryzyko przenoszenia się chorób z jednej rośliny na drugą.