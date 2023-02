Wyjaśniamy jak rozmnożyć storczyki w domu, aby pięknie rosły i obficie kwitły.

Jak rozmnożyć storczyka z łodygi?

Ta metoda jest odpowiednia do rozmnażania dwóch popularnych gatunków Phalaenopsis oraz Vanda. Warunkami, które muszą zostać spełnione, aby rozmnożenie storczyka z łodygi było możliwe, jest odpowiednia jej długość oraz duża liczba korzeni powietrznych.

Gdy łodyga osiągnie minimum 30 cm, odcinamy wierzchołek pędu na głębokość 1 cm poniżej korzeni. Taki szczepek należy umieścić w doniczce wypełnionej odpowiednim podłożem składającym się z:

kory sosnowej,

torfu,

piasku,

niewielkiej ilości podłoża z rośliny matecznej.

Ważne jest, aby nie przycinać, ani nie usuwać korzeni powietrznych. Teraz pozostaje czekać, aż wybije nowy pęd.

Rozmnażanie storczyka z liści

Zdjęcie Każdy storczyk musi nieco odpocząć, zanim znów zakwitnie / 123RF/PICSEL

Rozmnażanie storczyka z liści wymaga precyzji i cierpliwości. Metoda polega na odłączeniu liścia od łodygi, przesuszeniu go, a następnie umieszczeniu w wodzie, aż do momentu pojawienia się pierwszych korzeni.

Do odcięcia liścia warto użyć skalpela lub małego nożyka, którym oddzielamy liść tak, aby pozostał przy nim kawałek pnia. Szczepka powinna suszyć się około osiem godzin. Po tym czasie powstanie na niej błona, na której w przyszłości pojawią się korzenie. Błonę warto natrzeć nawozem do formowania korzeni. Tak przygotowaną szczepkę umieszczamy w roztworze węgla aktywnego z wodą w proporcji jedna tabletka na pół szklanki wody. Gdy roślina wypuści pierwsze korzenie, należy umieścić ją w doniczce z podłożem do storczyków, a następnie podlać po trzech dniach.

Rozmnażanie storczyków przez keiki

Ta metoda doskonale sprawdzi się do o rozmnażania:

Dendrobium

Epidendrum

niektórych gatunków Phalaenopsis i Vanda

Keiki to inaczej młode pędy storczyka, nowe rośliny, które powstały na skutek nagromadzenia się dużych ilości hormonów wzrostu na pędach kwiatowych. Zjawisko to powstaje w sposób naturalny lub może być spowodowane nałożeniem kremu hormonalnego przez człowieka, jednak tego podejmują się zaawansowani hodowcy.

Jak rozmnażać storczyki przez keiki?

Od rośliny macierzystej odcinamy nożykiem keiki, które osiągną 2-3 cm długości i mają 2-3 liście. Należy pamiętać, aby pozostawić około 5 cm pędu po obu stronach. Szczepkę umieszczamy w podłożu do storczyków zmieszanym z keramzytem i ziemią z doniczki rośliny matecznej. Podlewamy po upływie trzy dni. Kwitnienia nowej rośliny można spodziewać się za około pół roku.

Zdjęcie Jest kilka sposobów na rozmnażanie storczyków w domu / 123RF/PICSEL

Rozmnażanie storczyków z pseudobulw

Jeszcze innym sposobem na rozmnażanie storczyków jest oddzielanie tzw. pseudobulwy, czyli starych bulw od zdrowej rośliny. Bulwy wyciągamy z doniczki, otrzepujemy i usuwamy korzenie, które mogą być uschnięte lub nadpsute. Następnie umieszczamy je w podłożu do storczyków w odległości ok. 5-10 cm od siebie lub w osobnych doniczkach. Bulwy należy przysypać ziemią w taki sposób, by nie zakryć ich całkowicie. Istotnie jest również, aby nie uklepywać i nie podlewać ziemi. Delikatne zraszanie podłoża w zupełności wystarczy. Nowe pędy powinny pojawić się już po kilku miesiącach.

