Uważaj z magnolią po przekwitnięciu. Jeden zabieg zniweczy kwitnienie w kolejnym sezonie

Opracowanie Joanna Leśniak

Wytworne, okazałe, a zarazem delikatne. Takie właśnie są kwiaty magnolii, które zdobią ogrody od wczesnej wiosny. Niestety, ich urok w końcu przemija. Jest to moment, kiedy wielu ogrodników zastanawia się, jak pielęgnować magnolie po przekwitnięciu. Okazuje się, że w ich przypadku nadgorliwość może być zgubna. Upewnij się, że wiesz, co zrobić, by dekoracyjne krzewy i drzewa efektownie zakwitły w kolejnym sezonie.