Chcesz zyskać na przejściu na emeryturę? Poczekaj do lipca

Marzec 2025 roku przyniósł podwyżki wielu świadczeń takich jak emerytury, renty oraz świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wszystkie one zostały poddane waloryzacji, która jest odpowiedzią na zmieniające się warunki gospodarcze - ciągły wzrost cen towarów i usług oraz przeciętnego wynagrodzenia. Tegoroczna waloryzacja wyniosła 105,5 proc., co oznacza średni wzrost świadczeń o 5,5 proc.

W wyniku tegorocznej waloryzacji, najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna oraz renta socjalna wzrosły o 97,95 zł i wynoszą teraz 1878,91 zł. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosła o 73,46 zł i wynosi 1409,18 zł. W wyniku waloryzacji, w górę poszły też takie świadczenia jak m.in. dodatek pielęgnacyjny, dodatek za tajne nauczanie oraz dodatek kombatancki. W kwietniu emeryci otrzymają także trzynastą emeryturę, a w połowie roku - "czternastkę".

Najbliższe miesiące będą też kluczowe dla przyszłych emerytów - kiedy powinni złożyć wniosek do ZUS-u, by otrzymać jak najwyższe świadczenie?

Główny Urząd Statystyczny podał już także oficjalny komunikat zawierający tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, czyli podstawę do obliczania wysokości emerytur w najbliższym roku. Warto dodać, że kluczowe wartości są najwyższe w historii - żyjemy coraz dłużej i będzie to miało wpływ na wysokość emerytur.

Nowe tablice są podstawą do przyznania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia 2025 roku do dnia 31 marca 2026 roku.

Osoby, które planują przejście na emeryturę powinny poczekać z tą decyzją do lipca - to najlepszy czas na zostanie emerytem. W połowie roku, w czerwcu, przeprowadzana jest roczna waloryzacja składek zebranych w ZUS. W tym roku może ona wynieść nawet 14 proc. Osoby, które planują przejście na emeryturę od lipca, powinny wypowiedzieć umowę o pracę na kilka dni przed zakończeniem miesiąca. Wniosek o emeryturę należy złożyć do ZUS-u najpóźniej do końca czerwca.