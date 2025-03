Tablice średniego dalszego trwania życia to narzędzie, na podstawie którego Zakład Ubezpieczeń Społecznych oblicza wysokość emerytury osobom, które zdecydowały się zakończyć aktywność zawodową i złożyć wniosek o świadczenie. Tablice GUS aktualizowane są co roku, a więc najnowsze dane będą uwzględniane w przypadku osób, które nabędą prawo do emerytury w okresie od 1 kwietnia 2025 roku do 31 marca 2026 roku.



Tablice zawierają szczegółowe dane dotyczące przewidywanego dalszego życia w zależności od aktualnego wieku osoby. Informacje te przedstawione są z dokładnością do miesięcy i umożliwiają precyzyjne wyliczenia dla ubezpieczonych.

GUS pokazał nowe wyliczenia emerytur. Wartości są rekordowe

Najnowszy komunikat Głównego Urzędu Statystycznego przedstawia dane dotyczące przewidywanej długości życia w miesiącach, z podziałem na ukończone lata - od 30 do 90 lat. Zawiera też dodatkowe miesiące powyżej pełnego roku. Im wyższy wiek, tym krótsze przewidywane dalsze trwanie życia.

To co zwróciło uwagę ekspertów to fakt, że w 2025 roku nastąpił widoczny wzrost średniego dalszego trwania życia w niemal wszystkich przedziałach wiekowych w porównaniu do danych z roku poprzedniego. Oznacza to, że żyjemy dłużej i zdecydowanie dłużej niż np. przed pandemią.

Wzrost ten można zobrazować na przykładzie osób w wieku 70 lat - z 177,5 miesięcy w 2024 roku do 179 miesięcy w 2025 roku. W przypadku 75-latków średnie dalsze trwanie życia wzrosło z 139,1 miesięcy (około 11,6 lat) do 140,5 miesięcy (około 11,7 lat). Wzrost nastąpił też w grupie 80-latków i 90-latków, co oznacza, że wszyscy polscy seniorzy żyją coraz dłużej.

Nowe tablice trwania długości życia oznaczają, że przechodząc na emeryturę w wieku 60 lat, średnio emeryt będzie pobierać świadczenie przez około 22 lata, a w wieku 65 lat - przez ponad 18 lat.

Jak zauważa główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich i członek Rady Nadzorczej ZUS Łukasz Kozłowski, obie wartości są najwyższe w historii. We wpisie na portalu X zauważył jednak, że tempo wydłużania trwania życia jest blisko 5-krotnie wolniejsze niż w poprzednim roku.

- "Wygasają efekty wtórne pandemii" - wskazał.

