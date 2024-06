Z czego zrobić naturalny nawóz do warzyw? Wybierz się na spacer w lesie

Przydomowy warzywnik często bywa prawdziwą dumą działkowców. Zanim jednak własnoręcznie wyhodowane smakołyki trafią na talerz, ogrodnik musi się niemało natrudzić. Warzywa lubią bowiem się buntować, łapiąc choroby, a w efekcie nie rodząc tak obfitych plonów. Do pracy warto więc zabrać się jeszcze przed szkodą.

Doświadczeni ogrodnicy mają szereg patentów, które pomagają im w skuteczny sposób zadbać o rośliny na działce. Jednym z nich jest nadanie drugiego życia ogrodowym lub leśnym odpadom . Wielu upodobało sobie szczególnie sosnowe szyszki . Te bowiem są nie tylko jednym z lepszych składników ściółki, ale dodatkowo mogą stać się baczną ochroną przed mrozami czy utratą wilgoci. To jednak dopiero początek.

Jaki nawóz na rosnące warzywa? Zdziwisz się co potrafi

Szyszki sosny , będąc jednym z lepszych materiałów na kompost dla roślin kwasolubnych, bywają niezwykle pomocne w uprawie warzyw. W kilka chwil stają się bowiem bazą odżywczego, płynnego nawozu , który przyspieszy wzrost roślin, chroniąc je przed chorobami. Dodatkowo skutecznie zwiększy również ich odporność na warunki atmosferyczne, sprawiając, że staną się niemal "nie do zdarcia". Sama odżywka pozwoli zaś w przyszłości zbierać pełne naręcza smacznych, dorodnych warzyw, sprawiając, że będziesz wręcz liczyć je w kilogramach. Jak to możliwe?

Sosnowe szyszki w swoim składzie zawierają bowiem szereg cennych dla wzrostu roślin składników odżywczych - żywice, alkaloidy oraz minerały: potas, cynk czy wapń. Te mocno wspierają zdrowie warzyw, zachęcając ich do dorodnego i szybkiego wzrostu. Wystarczy, że na ich bazie przygotujesz odżywczy, płynny nawóz, a kolejno w odpowiednich dawka i odstępach czasowych dostarczysz roślinom.

Odżywczy nawóz z szyszek przygotujesz w zaledwie kilka chwil. Zanim jednak zabierzesz się do pracy, w poszukiwaniu szyszek wybierz się na krótki spacer do lasu. Zbierz wiele, później sobie za to podziękujesz.