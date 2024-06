Po koszeniu nie wyrzucaj do śmietnika. W ogrodzie sprawdzi się na kilka sposobów

Opracowanie Aleksandra Tokarz

Po zakończonej pracy trafia najczęściej do śmietnika, jedynie niekiedy lądując na kompostowniku. Tymczasem jest cennym materiałem, który może znacznie wspomóc wzrost roślin w ogrodzie, stając się jednocześnie wyjątkowo cennym nawozem. Do czego można użyć skoszoną trawę? Spróbuj, a potem sobie za to podziękujesz.