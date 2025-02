pełnoletnie uczące się - do ukończenia 25. roku życia, pod warunkiem że kontynuują naukę i nie uzyskują dochodów przekraczających 3 089 zł rocznie (nie wliczając renty rodzinnej);

małoletnie - do ukończenia 18. roku życia;

Aby skorzystać z ulgi prorodzinnej, do formularza PIT-36 lub PIT-37 trzeba załączyć PIT/O. To w nim wpisuje się ilość dzieci uprawniających do obniżenia podatku.