Program „Aktywni rodzice w pracy”: kto może skorzystać?

Wsparcie przewidziane w ramach tego programu skierowane jest do rodziców oraz opiekunów dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy, które nie uczęszczają do żłobków ani klubów dziecięcych. Kluczowym warunkiem przyznania świadczenia jest aktywność zawodowa obojga rodziców, obejmująca zatrudnienie na etacie, pracę na podstawie umowy zlecenia lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Wysokość świadczenia:

1500 zł miesięcznie na dziecko bez orzeczenia o niepełnosprawności,

1900 zł miesięcznie dla dzieci z odpowiednim orzeczeniem.

Świadczenie przyznawane jest na rachunek bankowy rodziców, a jego pełna kwota przysługuje nawet w sytuacji, gdy prawo do wsparcia powstało w trakcie miesiąca. W przypadkach, gdy opieka sprawowana jest naprzemiennie przez oboje rodziców zgodnie z orzeczeniem sądu, każda z tych osób otrzymuje połowę kwoty. Program można łączyć ze świadczeniem 800+.

Od startu programu złożono ponad 106 tysięcy wniosków, obejmujących blisko 108 tysięcy dzieci. Dane te wskazują na ogromne zapotrzebowanie na tego typu pomoc.

Od 2025 roku świadczenie pielęgnacyjne wzrosło o 300 zł

Od 1 stycznia 2025 roku wzrosła wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, które obecnie wynosi 3287 zł miesięcznie (wcześniej było to 2988 zł). Warto również zaznaczyć, że na mocy nowych przepisów, od 2024 możliwe stało się łączenie pracy zarobkowej z pobieraniem tego wsparcia.

Świadczenie pielęgnacyjne mogą otrzymać osoby sprawujące opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami w wieku do ukończenia 18. roku życia. Do grona uprawnionych należą:

rodzice dzieci z niepełnosprawnościami,

osoby obciążone obowiązkiem alimentacyjnym, małżonkowie,

opiekunowie faktyczni oraz rodziny zastępcze,

osoby prowadzące rodzinne domy dziecka,

dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2024 roku jest możliwość łączenia aktywności zawodowej z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego. Oznacza to, że zatrudnienie lub inna praca zarobkowa opiekuna, niezależnie od jej rodzaju, wymiaru, miejsca wykonywania czy wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia, nie wpływa na prawo do świadczenia. Posiadanie statusu rolnika, małżonka rolnika czy domownika rolnika również nie stanowi przeszkody w otrzymywaniu świadczenia na nowych zasadach.

Opiekunowie dzieci do 18. roku życia, którzy mają prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia emerytalno-rentowego, również mogą otrzymać świadczenie pielęgnacyjne. Warto zaznaczyć, że jeśli opieka sprawowana jest nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością, wysokość świadczenia wzrasta o 100% na drugą i każdą kolejną osobę. Warunkiem jest złożenie odpowiedniego wniosku przez opiekuna.

Dodatkowo, w przypadku śmierci osoby wymagającej opieki, opiekun zachowuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon osoby wymagającej opieki. Nowe przepisy mają na celu zapewnienie większej elastyczności i stabilności finansowej dla opiekunów, co pozwala im na lepsze dostosowanie się do zmieniających się warunków życiowych.

Zasiłek pielęgnacyjny bez zmian – 215,84 zł

Oprócz świadczenia pielęgnacyjnego, rodzice mogą również ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny, który obecnie wynosi 215,84 zł miesięcznie. Świadczenie przysługuje:

dzieciom z niepełnosprawnością;

osobom z niepełnosprawnością w wieku powyżej 16 roku życia, jeśli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

osobom z niepełnosprawnością w wieku powyżej 16 roku życia posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (jeśli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 r. ż.);

osobie, która ukończyła 75 lat.

Dodatki rehabilitacyjne – 90 lub 110 zł w zależności od wieku dziecka

Rodzice dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą również skorzystać z dodatku rehabilitacyjnego, którego wysokość zależy od wieku dziecka:

90 zł miesięcznie dla dziecka do 5 lat,

110 zł miesięcznie dla dziecka od 5 do 24 lat.

Dodatek na edukację i rehabilitację dziecka przysługuje:

jednemu z rodziców dziecka,

faktycznemu opiekunowi dziecka (osobie, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła wniosek do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) lub prawnemu opiekunowi dziecka,

osobie uczącej się (pełnoletniej osobie uczącej się, która nie jest na utrzymaniu rodziców z powodu ich śmierci lub na mocy wyroku sądowego lub ugody sądowej dotyczącej alimentów).

Dodatek ten jest przyznawany na pokrycie zwiększonych kosztów związanych z rehabilitacją lub edukacją dziecka w wieku do 16 roku życia, jeśli posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Przysługuje on także osobom powyżej 16 roku życia do 24 roku życia, które posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Co warto wiedzieć przed złożeniem wniosku?

Każdy z programów posiada szczegółowe wymogi formalne, które należy spełnić przy składaniu wniosku. Dokumenty można złożyć osobiście w urzędzie, za pośrednictwem poczty lub online poprzez platformę ePUAP. Warto pamiętać o terminach, gdyż brak kompletnej dokumentacji może wydłużyć proces przyznania świadczenia.

